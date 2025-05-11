Німеччина почала відхиляти шукачів притулку на своїх кордонах з іншими європейськими країнами

меччина почала відхиляти шукачів притулку на своїх кордонах з іншими європейськими країнами, що є першим таким кроком з тих пір, як новий уряд посилив імміграційні правила, пише DW.

У четвер і п'ятницю з 365 нелегальних в'їздів на всіх кордонах 286 мігрантів та біженців повернули назад, включно з 19, які подали заяву на отримання притулку, згідно з даними, наданими Bild am Sonntag.

У газеті йдеться, що основними причинами відмови були: відсутність дійсної візи, підроблені документи або призупинення в'їзду.

Bild повідомила, що протягом двох днів влада також затримала 14 контрабандистів, виконала 48 відкритих ордерів на арешт та затримала дев'ятьох осіб відповідно до законів про екстремізм, спрямованих проти ультрлівих, ультраправих та ісламістських ідеологій.

Чотирьом заявникам, класифікованим як "вразливі", в'їзд до країни дозволили.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв запровадити постійний контроль на всіх дев'яти сухопутних кордонах Німеччини з першого дня свого перебування на посаді цього тижня, щоб стримати в'їзд нелегальних мігрантів. Мерц обґрунтував цей крок тим, що Німеччина оточена безпечними державами Європейського Союзу, де мігранти повинні звертатися за притулком після першого прибуття до Європи.

Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт оголосив у середу, що осіб, які шукатимуть притулок вперше відхилятимуть на кордоні за певних умов. Винятки включають дітей, вагітних жінок та осіб, визнаних вразливими.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, близько 3000 додаткових федеральних поліцейських буде направлено для підтримки цього заходу.