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Влада Індії звинуватила Пакистан у порушенні режиму припинення вогню (оновлено)

Пакистан відкинув ці звинувачення.

Влада Індії звинуватила Пакистан у порушенні режиму припинення вогню (оновлено)
Ілюстративне фото: у Пакистані сьогодні святкували “припинення вогню”
Фото: EPA/UPG

Сусіди з ядерною зброєю Індія та Пакистан домовилися про припинення вогню в суботу після тиску США та дипломатії, оголосивши про раптове припинення конфлікту, який, здавалося, тривожно загострювався. Але протягом кількох годин надійшли повідомлення про порушення домовленості в Кашмірі – спірній території, яка зазнала основного тягаря чотирьох днів боїв, передає Reuters. 

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За словами представників влади, мешканців та свідків, у нічному небі над Джамму було чути вибухи, а снаряди та спалахи були помічені в нічному небі, подібно до подій попереднього вечора.

Оновлено. Як повідомляє Reuters, згодом влада Індії звинуватила Пакистан у порушенні режиму припинення вогню, водночас Пакистан відкинув ці звинувачення.

«Ми закликаємо Пакистан вжити відповідних заходів для усунення цих порушень і поставитися до ситуації серйозно та відповідально», – сказав державний секретар МЗС Індії Вікрам Місрі.

Зі свого боку, міністр інформації Пакистану заявив, що на цей час «жодних порушень режиму припинення вогню не було».
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