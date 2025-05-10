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ЗМІ: Віткофф має передати Путіну перелік вимог України, Європи і США

У списку – 22 пункти, серед яких, зокрема, і 30-денне припинення вогню.

ЗМІ: Віткофф має передати Путіну перелік вимог України, Європи і США
Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

Американські, європейські та українські переговірники підготували перелік умов для Росії, їх Путіну має передати спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф, пише NBC.

У списку – 22 пункти, серед яких — 30-денне припинення вогню, а також нібито врахована вимога Путіна про те, щоб США не підтримували вступ України до НАТО.

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«Якщо Путін шукає вихід, ось йому вихід», — заявив телеканалу чиновник, коментуючи пропозиції. За його словами, Стів Віткофф має передати їх російському президенту.

Водночас, за оцінками розвідки, Путін залишається відданим максималістським цілям у війні проти України й не зацікавлений у політичному врегулюванні шляхом переговорів.

РФ хотіла аби Україна вивела свої війська з чотирьох областей — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської,, а також погодилася на обмеження чисельності збройних сил і зобов’язалася захищати російську мову й культуру.

  • Нещодавно спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що Україна нібито згодна на пропозицію створити 30-кілометрову демілітаризовану зону. Йдеться про відведення українських сил на 15 кілометрові, і ще на 15 – росіян.
  • 10 травня на зустрічі лідерів «коаліції охочих» Володимир Зеленський зазначив, що Україні офіційно ніхто не пропонував демілітаризовану зону на 30 км, але ця ідея жити не буде.
  • У квітні генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Києву не обіцяли членство в Альянсі як частину мирної угоди з РФ.
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