NBC: спецпредставник Трампа Віткофф покладався на перекладачів Кремля під час переговорів із Путіним

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час трьох зустрічей із президентом РФ Володимиром Путіним користувався лише послугами перекладачів Кремля, передає NBC з посиланням на джерела.

Віткофф не володіє російською мовою. Він зустрічався з Путіним 11 лютого, 13 березня в Москві та 11 квітня в Санкт-Петербурзі. Один із західних чиновників заявив: «Якщо вони розмовляють між собою російською, він не розуміє, що саме говорять».

Колишні американські дипломати висловили занепокоєння, що деякі нюанси в словах Путіна могли бути втрачені, а Віткофф не мав змоги незалежно перевірити зміст сказаного. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол назвав використання кремлівського перекладача «дуже поганою ідеєю», що поставила американського переговірника у вкрай невигідне становище.

«Я володію російською і слухав переклади з боку Кремля та США під час тих самих зустрічей — і мова ніколи не збігається», — заявив Макфол у коментарі NBC.

Він також підкреслив, що присутність американського перекладача є ключовою для точного створення службового звіту про зустріч — так званого меморандуму розмови (memcon). «У кінці кожної зустрічі я перевіряв перекладача, щоб переконатися, що ми все правильно почули. Ви не можете зробити цього, якщо користуєтесь послугами російського чиновника», — сказав Макфол.

За його словами, відсутність детального звіту про зустріч може ускладнити подальші дії для інших високопосадовців адміністрації Трампа, зокрема, держсекретаря Марко Рубіо та спеціального представника з питань України Кіта Келлога.

«Звідки Келлог знає, про що Віткофф домовився з Путіним? Лише з memcon», — наголосив Макфол.

Відео, опубліковане Кремлем, демонструвало, як усміхнений Віткофф заходить до зали переговорів один і тисне руку Путіну, котрого супроводжують його радник Юрій Ушаков (екс-посол РФ у США) та спеціальний представник з економічної співпраці Кирило Дмитрієв. Переклад забезпечував представник Кремля.

На відео видно, як до Віткоффа підходить жінка, і він запитує: «Перекладачка? З посольства? Добре».

Крім того, літак, на якому Віткофф літає до Росії, не обладнаний захищеною урядовою системою зв’язку. Джерела каналу розповідали, що спецпредставник здійснював конфіденційні дзвінки з посольства США перед вильотом і має захищений мобільний телефон.

Білий дім у відповідь заявив, що Віткофф «дотримується всіх протоколів безпеки у координації з Державним департаментом».