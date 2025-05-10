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Німеччина знову засекретить більшість поставок зброї Україні

Депутатів Бундестагу інформуватимуть про допомогу Києву на закритих засіданнях комітету з питань оборони.

Німеччина знову засекретить більшість поставок зброї Україні
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус на танку Leopard 2
Фото: EPA/UPG

Новий федеральний уряд Німеччини планує значно обмежити публічну інформацію про постачання зброї Україні, передає Spiegel з посиланням на dpa.

Мета рішення — позбавити росіян військової переваги у війні проти України та зменшити суспільні дебати навколо постачання озброєння.

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Йдеться про повернення до практики початку 2022 року, коли після повномасштабного вторгнення Росії Німеччина майже чотири місяці не публікувала дані про військову допомогу Києву. Під тиском громадськості в червні 2022 року уряд тодішнього канцлера Олафа Шольца відкрив доступ до повного переліку поставок на сайті bundesregierung.de.

До 6 травня цього року, коли до влади прийшов новий канцлер Фрідріх Мерц, список залишався відкритим. Зокрема, у ньому згадувалося про передачу 121 танка Leopard, 25 самохідних гаубиць, 1050 ударних дронів і 478 тисяч артилерійських снарядів.

Нинішній уряд зробив "розворот на 180 градусів" і прагне створити так звану "стратегічну двозначність", щоб приховати свої дії від ворога.

Як надалі про постачання інформуватимуть Бундестаг, наразі невідомо. Згідно з чинним законодавством, для цього не потрібно схвалення парламенту, але, ймовірно, депутатів інформуватимуть на закритих засіданнях комітету з питань оборони.
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