Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який став єдиним лідером країни ЄС, що 9 травня був присутнім у Москві на параді до "дня перемоги", зустрівся ввечері у п'ятницю з кремлівським диктатором Путіним.

Як пише Reuters, урядовець заявив воєнному злочинцю, що "в інтересах Словаччини мати прагматичні відносини з Російською Федерацією". Фіцо додав, що він проти "створення залізної завіси, бо ми маємо робити все, щоб тиснути одне одному руки".

Відмову низки країн надати свій повітряний простір для літака прем'єра, що прямував до Москви, Фіцо назвав "технічними проблемами, які варто сприймати як дитячі жарти".

Голова уряду Словаччини пообіцяв Путіну, що скористається правом національного вето для того, щоб заблокувати рішення ЄС про відмову від купівлі російських енергоносіїв.

У Євросоюзі поїздку Фіцо до Росії назвали "ганьбою" та піддали нищівній критиці, яку він відкинув заявами про "суверенне право лідера суверенної держави".