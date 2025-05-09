У Польщі розслідують інцидент зі спаленням прапора ЄС

Прокуратура взялася за справу кандидата у президенти Ґжегожа Брауна.

Сілезьке воєводське управління подало до прокуратури інформацію про злочин, який вчинив депутат Європарламенту та кандидат у президенти Ґжегож Браун, пише RMF24.

Йому інкримінують осквернення місця національної пам’яті та порушення громадського порядку.

У вівторок Браун спалив прапор Європейського Союзу перед меморіальним знаком, присвяченим жертвам придушення страйку вугільної шахти «Вуек». Перед цим депутат зірвав прапор ЄС у будівлі Міністерства промисловості, розтоптав його та виніс із собою, а після публічно спалив.

Поліція підготувала клопотання про зняття депутатської недоторканності з Брауна для розслідування інциденту. Як повідомила місцева влада, політикову інкримінують також неправомірне використання легкозаймистих речовин на території музею.

Раніше Європарламент уже зняв із нього імунітет у межах інших кримінальних проваджень.