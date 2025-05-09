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У Польщі розслідують інцидент зі спаленням прапора ЄС

Прокуратура взялася за справу кандидата у президенти Ґжегожа Брауна.

У Польщі розслідують інцидент зі спаленням прапора ЄС

Сілезьке воєводське управління подало до прокуратури інформацію про злочин, який вчинив депутат Європарламенту та кандидат у президенти Ґжегож Браун, пише RMF24

Йому інкримінують осквернення місця національної пам’яті та порушення громадського порядку.

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У вівторок Браун спалив прапор Європейського Союзу перед меморіальним знаком, присвяченим жертвам придушення страйку вугільної шахти «Вуек». Перед цим депутат зірвав прапор ЄС у будівлі Міністерства промисловості, розтоптав його та виніс із собою, а після публічно спалив.

Поліція підготувала клопотання про зняття депутатської недоторканності з Брауна для розслідування інциденту. Як повідомила місцева влада, політикову інкримінують також неправомірне використання легкозаймистих речовин на території музею.

Раніше Європарламент уже зняв із нього імунітет у межах інших кримінальних проваджень.

  • У 2023 році польський депутат-українофоб у Сеймі вогнегасником загасив ханукальні свічки. Опісля він втратив можливість орендувати офіс у Ряшеві для свого об'єднання "Конфедерація Корони Польської", яка входить до складу антиєвропейської партії "Конфедерація".
  • У 2024-му Сейм Польщі зняв недоторканність із Ґжегожа Брауна
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