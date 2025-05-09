У Польщі розслідують інцидент зі спаленням прапора ЄС

Сілезьке воєводське управління подало до прокуратури інформацію про злочин, який вчинив депутат Європарламенту та кандидат у президенти Ґжегож Браун, пише RMF24.
Йому інкримінують осквернення місця національної пам’яті та порушення громадського порядку.
У вівторок Браун спалив прапор Європейського Союзу перед меморіальним знаком, присвяченим жертвам придушення страйку вугільної шахти «Вуек». Перед цим депутат зірвав прапор ЄС у будівлі Міністерства промисловості, розтоптав його та виніс із собою, а після публічно спалив.
Поліція підготувала клопотання про зняття депутатської недоторканності з Брауна для розслідування інциденту. Як повідомила місцева влада, політикову інкримінують також неправомірне використання легкозаймистих речовин на території музею.
Раніше Європарламент уже зняв із нього імунітет у межах інших кримінальних проваджень.
- У 2023 році польський депутат-українофоб у Сеймі вогнегасником загасив ханукальні свічки. Опісля він втратив можливість орендувати офіс у Ряшеві для свого об'єднання "Конфедерація Корони Польської", яка входить до складу антиєвропейської партії "Конфедерація".
- У 2024-му Сейм Польщі зняв недоторканність із Ґжегожа Брауна