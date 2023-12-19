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​Мерія виселила з офісу польського депутата, який у Сеймі загасив ханукальні свічки

Ґжегож Браун втратив можливість орендувати офіс у Ряшеві.

​Мерія виселила з офісу польського депутата, який у Сеймі загасив ханукальні свічки
Гжегож Браун
Фото: wiadomosci.onet.pl

Польський депутат-українофоб Ґжегож Браун, який 12 грудня у Сеймі вогнегасником загасив ханукальні свічки, втратив можливість орендувати офіс у Ряшеві для свого об'єднання "Конфедерація Корони Польської", яка входить до складу антиєвропейської партії "Конфедерація".

Про це він сказав на пресконференції 18 грудня, передає Zaxid.net.

Браун заявив, що рішення власника приміщення розірвати договір є "політично вмотивованим". Виступ Ґжегожа Брауна переривали мітингарі, які скандували: «Геть антисемітизм!».

"Мабуть, це буде одна з останніх зустрічей у цьому офісі, тому що власник цього приміщення відмовляється продовжувати оренду. Нам доведеться попрощатися з цим прекрасним місцем, яке останніми роками добре слугувало депутатським офісом", - додав Браун.

Це вже не перший скандал із Брауном

  • 1 червня він зірвав виступ вченого з Канади про Голокост. Захід проходив у Німецькому історичному інституті. Поліція нічого не могла вдіяти.
  • У липні минулого року Брауна хотіли позбавити імунітету через його демонстративну відмову від дотримання правил, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу - депутат відмовлявся носити маску у громадських місцях.
  • Коли Сейм Польщі ухвалив резолюцію, в якій засудив Росію та закликав ЄС разом із країнами НАТО надати підтримку Україні на тлі російського вторгнення. Проти цієї резолюції проголосував лише Браун.
  • Партія "Конфедерація", до якої належить депутат, є організаторкою блокади кордону для Українських водіїв.
  • Раніше його партія також випустила брошуру із закликом "зупинити українізацію Польщі". Крім того, Браун є частим героєм матеріалів у російських ЗМІ.
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