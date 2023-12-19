​Мерія виселила з офісу польського депутата, який у Сеймі загасив ханукальні свічки

Польський депутат-українофоб Ґжегож Браун, який 12 грудня у Сеймі вогнегасником загасив ханукальні свічки, втратив можливість орендувати офіс у Ряшеві для свого об'єднання "Конфедерація Корони Польської", яка входить до складу антиєвропейської партії "Конфедерація".

Про це він сказав на пресконференції 18 грудня, передає Zaxid.net.

Браун заявив, що рішення власника приміщення розірвати договір є "політично вмотивованим". Виступ Ґжегожа Брауна переривали мітингарі, які скандували: «Геть антисемітизм!».

"Мабуть, це буде одна з останніх зустрічей у цьому офісі, тому що власник цього приміщення відмовляється продовжувати оренду. Нам доведеться попрощатися з цим прекрасним місцем, яке останніми роками добре слугувало депутатським офісом", - додав Браун.

Це вже не перший скандал із Брауном