Суд у справі Гантера Байдена щодо несплати податків стартує у січні

Гантер Байден, син президента США, має з'явитися 11 січня в суді Лос-Анджелеса, щоб відповісти на федеральні звинувачення у несплаті податків з мільйонів доларів, отриманих від іноземного бізнесу.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що Байден не визнає себе винним.

Велике федеральне журі звинуватило Байдена в несплаті податків на суму 1,4 мільйона доларів у період з 2016 по 2019 рік. Видання зазначає, що він водночас “витратив мільйони доларів на життя з наркотиками, ескортом, швидкими автомобілями та розкішними готелями”.

Йому може загрожувати 17 років ув'язнення, якщо його буде визнано винним у трьох кримінальних злочинах та шести правопорушеннях.

Республіканці Палати представників зробили закордонний бізнес Гантера Байдена центральною темою свого розслідування щодо імпічменту його батька. Кандидат у президенти Дональд Трамп, проти якого висунуто чотири кримінальні обвинувачення, вказує на бізнес-справи Байдена як на доказ корумпованості президентської родини.

Вондочас обвинувачення не містило жодних доказів того, що президент отримував вигоду від діяльності свого сина або був причетний до неї.

Прокурори стверджують, що з 2016 по 2020 рік Байден отримав понад 7 мільйонів доларів валового доходу, зокрема від української енергетичної компанії Burisma Holdings і китайської приватної інвестиційної компанії CEFC China Energy. Замість того, щоб платити податки він витрачав гроші на “наркотики, ескорт і подруг, розкішні готелі та оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші речі особистого характеру”.

Байдена також чекає окремий суд у Делавері за федеральними звинуваченнями у володінні зброєю. Обидва судові процеси були б непотрібними згідно з угодою про визнання провини, на яку він погодився в липні в Делавері. Він зізнався б у двох податкових проступках і визнав би незаконне поводження з вогнепальною зброєю без засудження, не отримавши жодного терміну ув'язнення. Але угода зірвалася, коли федеральний суддя поставив під сумнів її умови та відмовився підписати.

У поданнях до суду в Делавері 11 грудня адвокати Байдена стверджували, що обидва обвинувачення мають бути зняті, оскільки їхній клієнт має імунітет згідно з угодою, яку він уклав з прокуратурою у липні.

Cправи проти Байдена-молодшого