Венесуела проти Гаяни. Чиїм буде Ессекібо?

Фото: EPA/UPG Виборча дільниця по закінченню голосування, Каракас, 3 грудня 2023 р.

Із чого все почалося

3 грудня у Венесуелі відбувся референдум щодо частини сусідньої Гаяни — району Ессекібо, який займає десь 2/3 території країни. Підсумки плебісциту ЦВК Венесуели так і не опублікувала, але, як заявив президент Національної виборчої ради Елвіс Аморозо, 95% учасників голосування відповіли так. Хоча варто зазначити, що в самому плебісциті взяло участь приблизно 10% населення. По тому венесуельський президент Ніколас Мадуро оголосив про створення 24 штату Венесуели — Гаяна-Ессекібо.

Раніше Мадуро заявив, що подасть відповідний законопроєкт у парламент, щоб включити територію до складу Венесуели. Також розпорядився створити тимчасовий уряд Ессекібо, провести перепис населення й видати венесуельські паспорти. Крім того, доручив державному нафтогазовому концерну Венесуели PDVSA негайно видати ліцензії на розробку нафти, газу й інших корисних копалин у багатому на природні ресурси Ессекібо. Іноземним нафтовим компаніям, які працюють у неделімітованому морі, дали три місяці на згортання діяльності.

Фото: EPA/UPG Президент Венесуели Ніколас Мадуро і президент Національної виборчої ради Елвіс Аморозо оголошують результати референдуму в Каракасі, 4 грудня 2023 р.

Суть конфлікту

Територіальній суперечці між Венесуелою та Гаяною майже 200 років.

Каракас заявляє, що район Ессекібо належить Венесуелі з 1811 року, коли країна здобула незалежність. Кілька років по тому британці викупили в Нідерландів тодішню Гаяну — колонію Гвіану. Кордону з Венесуелою при цьому не визначили. Саме для цього Британія відправила у Гвіану дослідника Роберта Шомбурга. Лінію розмежування з Венесуелою він окреслив так, що Лондон отримав додаткові 80 тис. кв. км порівняно з викупленими в Нідерландів. Пізніше так звану лінію Шомбурга переглянули і збільшили. Венесуела у відповідь поскаржилася, і Сполучені Штати, які активно просували доктрину Монро, підтримали Каракас. Вашингтон рекомендував розв’язати суперечку в міжнародному арбітражі. Утім 1899 року суд у Парижі присудив спірну територію Британії. Венесуела із цим рішенням не погодилася.

У 1966 році Лондон передав управлінські повноваження місцевій владі, унаслідок чого утворилася незалежна держава Гаяна. Залишаючи регіон, Британія уклала з Венесуелою договір, за яким мали б створити спільну комісію з представників Венесуели та Гаяни, щоб контролювати ситуацію на спірних територіях. Цього органу так і не сформували. Того самого року Венесуела та Гаяна підписали Женевський договір, який зробив Гаяну правонаступницею Британської імперії в питанні вирішення територіальних суперечок у регіоні, відповідно, усі претензії Каракас адресує Джорджтауну.

Венесуела з кінця XIX століття оскаржує рішення паризького арбітражу як упереджене й незаконне і вимагає скасувати його. Увесь цей час конфлікт залишався замороженим.

Фото: EPA/UPG Презентація нової карти Венесуели, до якої додано Ессекібо, у штаб-квартирі Національної асамблеї в Каракасі, 8 грудня 2023 р.

Гаяна — нафтова держава

Загострення відбулося у 2015 році, коли в Ессекібо знайшли значні поклади нафти. Обсяг оцінили в 11 млрд барелів (0,6% світових запасів) вартістю понад пів трильйона доларів. Видання The Economіst тоді назвало Гаяну «новою нафтодержавою світу». З 2019 року економіка крихітної латиноамериканської країни переживає стрімке зростання. Так, наприкінці 2019-го номінальний ВВП Гаяни оцінювали в $5,5 млрд, а наприкінці 2022 року він перевищив $15 млрд. За даними Світового банку, Гаяна — країна з чи не найвищими показниками економічного зростання у світі.

У жовтні 2023 року в Ессекібо відкрили ще одне велике родовище, після чого нафтові резерви Гаяни зросли як мінімум до 10 млрд барелів. Це більше, ніж у Кувейту чи Обʼєднаних Арабських Еміратів. 2020 року Гаяна видобувала близько 66 тисяч барелів на добу, а до 2023 року дійшла до позначки 383 тисячі барелів на добу. За прогнозами, до 2027 року вона перекачуватиме 1,2 мільйона барелів на день, що зробить її країною з найбільшою кількістю нафти, котру видобувають на душу населення.

Цього року уряд Гаяни дозволив шістьом іноземним нафтовим компаніям, включаючи американську ExxonMobil, бурити у водах, на які претендує Венесуела. Мадуро розкритикував цей крок і неочікувано для багатьох заговорив про анексію регіону Ессекібо.

Влада Гаяни звернулася до Міжнародного суду ООН, щоб підтвердити рішення 1899 року — про визнання Ессекібо невідʼємною частиною країни. 1 грудня суд ухвалив наказ застосувати тимчасові заходи у справі. Він зобовʼязує Венесуелу утримуватися від будь-яких дій, що змінять ситуацію в регіоні Ессекібо, а обидві сторони — утриматися від будь-яких дій, які можуть погіршити спір або ускладнити його вирішення. До слова, Венесуела не визнає юрисдикції МС ООН у питанні Ессекібо, але справно відправляє своїх представників на всі засідання протягом останніх пʼяти років.

Фото: EPA/UPG

Чого хоче Мадуро

Після референдуму Гаяна оголосила підвищену бойову готовність у військах і попросила Раду Безпеки ООН втрутитися в ситуацію. У Джорджтауні розуміють, що Мадуро будь-якої миті може вчинити агресивні дії.

До речі, ще в 1966 році Венесуела створила на гаянському острові Анакоко, що в руслі прикордонної річки Куюн, військову базу, яка функціонує й понині.

Чому ж глава Венесуели вирішив зараз загострити ситуацію? На відміну від Гаяни, економіка Венесуели переживає кризу, а уряд Мадуро є надто непопулярним серед населення. Наступного року там мають відбутися чергові президентські вибори. Здається, Мадуро вважає, що «маленька переможна війна» додасть йому популярності. Водночас є екстрений варіант: якщо передвиборча кампанія виявиться провальною, венесуельський лідер зможе оголосити надзвичайний стан, що унеможливить проведення виборів.

Інша можлива причина дій Ніколаса Мадуро — поточна політична ситуація у світі. Оскільки США сфокусовані на східному фланзі НАТО і Близькому Сході, відкривається вікно можливостей відстояти геополітичні інтереси.

З іншого боку, тепер Гаяна — ключовий конкурент Венесуели на нафтовому ринку. Вона постачає енергоресурси до США, а також Європи (50% експорту), де заміщує російську нафту.

Фото: EPA/UPG

Чи буде війна?

Очевидно, що військові потуги Гаяни і Венесуели не зіставні. Венесуела має одну з найбільших армій у Латинській Америці, яка оснащена широким набором передової військової техніки, включаючи винищувачі, сучасні військово-морські кораблі й різноманітну броньовану техніку. Збройні сили Гаяни складаються в основному з легкої піхоти, підтримку якій надають невеликі морські патрульні кораблі й кілька легких транспортних і розвідувальних літаків.

Загальну чисельність активного військового персоналу у Венесуелі оцінюють у 123 тис. (сухопутні війська — 63 тис., військово-морський флот — 25,5 тис., повітряні сили — 11,5 тис., національна гвардія — 23 тис.), жандармерії та воєнізованих формувань — усього 220 тис. Сили Гаяни — це 3 тис. осіб.

Утім існують серйозні сумніви щодо успіху воєнної операції Венесуели проти Гаяни. Завоювати Ессекібо практично неможливо через географічну специфіку району. Це густий вологий і важкопрохідний тропічний ліс, гориста місцевість, що простягається від узбережжя Гаяни, Суринаму та Французької Гвіани далеко вглиб Бразилії та Венесуели. Тож найвірогіднішим сценарієм залишаються невеликі сутички вздовж прикордонної річки Куюн.

Фото: EPA/UPG Бійці національної гвардії Венесуели

Що далі?

14 грудня Ніколас Мадуро зустрівся з президентом Гаяни Ірфааном Алі у Сент-Вінсент і Гренадинах, які головують цього року в СЕЛАК (Спільноті держав Латинської Америки й Карибського басейну). До перемовин долучилась і Бразилія, яку представляв Селсу Аморім — головний радник президента.

За результатами перемовин сторони підписали декларацію з 10 пунктів. Там йдеться, що Латинська Америка залишається зоною, де сповідують принципи мирного співіснування. Венесуела та Гаяна домовилися «не погрожувати і не застосовувати силу одне проти одного за жодних обставин» і «утримуватися від ескалації конфлікту навіть за наявності розбіжностей через спірний регіон». Вказано також, що в разі чергового інциденту Венесуела та Гаяна повинні негайно розпочати прямий діалог, а Бразилія, Сент-Вінсент і Гренадіни, а також Домініка залишатимуться посередниками в урегулюванні конфлікту. При цьому до розвʼязання проблемних питань долучатиметься не тільки СЕЛАК, але й КАРІКОМ (Карибська співдружність).

Фото: EPA/UPG Президент Венесуели Ніколас Мадуро тисне руку президенту Гаяни Ірфаану Алі під час їхньої зустрічі в Аргайлі, 14 грудня 2023 р.

Сторони домовилися створити спеціальну комісію за участю міністрів закордонних справ і технічного персоналу. Протягом наступних трьох місяців представники двох держав зустрінуться в Бразилії для подальших перемовин. Роль регіональних держав, зокрема Бразилії, у вирішенні спірних питань зростатиме, тоді як уже багаторічний тренд на зменшення впливу США на регіон Латинської Америки збережеться.

Водночас невідомо, чим завершаться вибори у Венесуелі й до чого вдасться залежний і від Китаю, і від Росії Мадуро, щоб утримати владу. Результати референдуму поки що ніхто не збирається скасовувати. Тож конфлікт відклали, а не завершили.