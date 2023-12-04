Венесуела на референдумі підтримала приєднання до країни нафтового регіону, який контролює Гаяна

Міжнародний суд наказав Каракасу утримуватися від будь-яких конкретних дій, які можуть змінити статус-кво в Ессекібо.

Венесуельці переважною більшістю голосів проголосували за претензії на спірну і багату нафтою територію Ессекібо, що тривалий час контролюється сусідньою Гаяною.

Про це пише BBC.

За інформацією влади, понад 95% учасників референдуму схвалили створення нового штату у цьому регіоні.

Каракас стверджує, що він був частиною Венесуели з моменту здобуття незалежності від Іспанії 200 років тому. Гаяна зі свого боку заявляє, що наприкінці 19 століття регіон передали території, яка тоді називалася Британською Гвіаною.

Президент Ніколас Мадуро назвав результати референдуму “приголомшливою перемогою”.

Есекібо, маючи 159 500 квадратних кілометрів площі, становить дві третини території, контрольованої Гаяною, і тут проживає близько шостої частини її населення. Статус регіону давно є джерелом напруженості між двома сусідами.

Рішенням міжнародного арбітражного суду 1899 року Есекібо передали Великобританії, яка в той час була колоніальною державою в Гаяні. Протягом десятиліть уряди Венесуели стверджували, що це рішення було несправедливим.

У 1966 році Гаяна здобула незалежність, а Лондон та Каракас домовилися про створення комісії з представників Гаяни та Венесуели для повторного розгляду спору. Однак за 60 років ситуація не вирішилася.

У 2015 році американський нафтовий гігант ExxonMobil виявив нафту у водах біля узбережжя Ессекібо. У 2018 році Гаяна подала позов до Міжнародного суду у Гаазі (International Court of Justice), який встановить, чи має залишатися чинним рішення трибуналу 1899 року. Венесуела не визнала, що Міжнародний суд має юрисдикцію з цього питання, але відвідує слухання у справі.

Напруженість ще більше посилилася у вересні цього року, коли Гаяна провела аукціон, на якому нафтові компанії подали заявки на ліцензії на розвідку у водах Ессекібо.

Гаяна назвала голосування агресивною спробою “анексії”, а Міжнародний суд наказав Венесуелі утримуватися від будь-яких конкретних дій, які можуть змінити статус-кво в Ессекібо. Критики також засудили опитування як спробу Мадуро посилити націоналістичний запал перед виборами, які відбудуться у 2024 році.

Наразі незрозуміло, що венесуельський уряд планує робити з результатами референдуму, але будь-яка спроба захопити територію силою викличе сильну міжнародну реакцію. Зокрема, йдеться про повторне запровадження санкцій США щодо експорту нафти з Венесуели, які почали послаблювати лише в жовтні.