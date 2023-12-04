Голос проти підтримки України – це голос за покращення стратегічних позицій Путіна, - Джейк Салліван

Голосування проти додаткового фінансування для України зашкодить демократії і допоможе диктаторам, додав Салліван.

Будь-який член Конгресу США, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить перемогу Володимиру Путіну.

Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Тобто голос проти підтримки України – це голос за покращення стратегічних позицій Путіна. Це просто невідворотна реальність", – наголосив Салліван.

Також він зазначив, що голосування проти додаткового фінансування для України зашкодить демократії і допоможе диктаторам.

“Ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і що кожен член Конгресу – демократ і республіканець – повинен проголосувати на підтримку цього рішення", – додав радник Байдена.

Нагадаємо, Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу.

Ще в жовтні Білий дім подав до Конгресу запит на $106 млрд для фінансування охорони власних кордонів, підтримки Тайваню та надання військової допомоги Україні та Ізраїлю. З цих коштів понад 61 млрд призначалися для України.

Однак до нині Конгрес фінансування не схвалив – процес затягнули консервативні республіканці, які хотіли надати допомогу лише Ізраїлю, без України. Також на ситуацію вплинуло звільнення спікеру Палати представників та тривалий процес вибору нового.