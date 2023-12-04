Міністр оборони Умєров обговорив із Столтенбергом підтримку НАТО та потреби української армії

Міністр оборони України Рустем Умєров та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі у Брюсселі обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ. Також під час зустрічі представники поспілкувалися щодо підтримки НАТО у боротьбі проти Росії.

Інформацію про підсумки зустрічі оприлюднили на сайті НАТО.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на непохитній підтримці Альянсу на адресу України під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим в понеділок (4 грудня 2023 року). Генеральний секретар та міністр Умєров обговорили розвиток подій на полі бою та термінові військові потреби України", – ідеться у повідомленні.

Генсек НАТО наголосив, що зважаючи ускладнення ведення бойових дій через зимовий період, союзники мають намір наростити свою політичну та практичну допомогу Україні у обороні проти РФ.

Столтенберг запевнив, що НАТО буде надавати Україні довгострокову допомогу з метою досягнення повної взаємосумісності сил України і Альянсу та щоб надалі наблизити Україну до Альянсу.

Також вони обговорили шлях України до членства в НАТО та реформаторські зусилля України.

"Пан Столтенберг повторив, що Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться і коли будуть виконані умови", – додають в інформації.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав ЄС посилити підтримку України у боротьбі проти агресії РФ.