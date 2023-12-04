Гуменюк спростувала звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня (оновлено)
Гуменюк спростувала звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня (оновлено)
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених
В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
ГоловнаСвіт

Міністр оборони Умєров обговорив із Столтенбергом підтримку НАТО та потреби української армії

Також обговорили ситуацію на фронті.

Міністр оборони Умєров обговорив із Столтенбергом підтримку НАТО та потреби української армії
Фото: сайт НАТО

Міністр оборони України Рустем Умєров та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі у Брюсселі обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ. Також під час зустрічі представники поспілкувалися щодо підтримки НАТО у боротьбі проти Росії.

Інформацію про підсумки зустрічі оприлюднили на сайті НАТО.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на непохитній підтримці Альянсу на адресу України під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим в понеділок (4 грудня 2023 року). Генеральний секретар та міністр Умєров обговорили розвиток подій на полі бою та термінові військові потреби України", – ідеться у повідомленні.

Генсек НАТО наголосив, що зважаючи ускладнення ведення бойових дій через зимовий період, союзники мають намір наростити свою політичну та практичну допомогу Україні у обороні проти РФ. 

Столтенберг запевнив, що НАТО буде надавати Україні довгострокову допомогу з метою досягнення повної взаємосумісності сил України і Альянсу та щоб надалі наблизити Україну до Альянсу. 

Також вони обговорили шлях України до членства в НАТО та реформаторські зусилля України. 

"Пан Столтенберг повторив, що Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться і коли будуть виконані умови", – додають в інформації.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав ЄС посилити підтримку України у боротьбі проти агресії РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies