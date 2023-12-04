У четвер у Китаї стартує саміт за участі керівництва ЄС. Говоритимуть про війну в Україні та торгівлю

Це перша така зустріч з 2019 року.

У четвер, 7 грудня у Китаї стартує дводенний саміт високопосадовців Європейського Союзу з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та іншими лідерами країни.

Про це пише Bloomberg з посиланням на китайське МЗС.

Це буде їхній перший особистий саміт з 2019 року, спрямований на послаблення напруженості між блоком і Пекіном.

Керівництво Китаю зустрінеться з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Їх супроводжуватиме високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Прем'єр Китаю Лі Цян головуватиме на саміті.

Порядок денний візиту включатиме питання торгівлі, а також позицію Китаю щодо війни Росії в Україні та ситуації на Близькому Сході.

“Наші спільні інтереси набагато перевищують наші розбіжності”, − заявив сьогодні речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, додавши, що Китай і ЄС є “партнерами, а не суперниками”.

Зазначимо, ЄС розробив нову стратегію зниження ризиків з боку Китаю через зменшення залежності в критичних секторах і постачанні, водночас підкреслюючи, що не відокремлюватиметься від другої за величиною економіки світу.

Нагадаємо, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс відвідав Китай у вересні, а головний дипломат блоку Боррель − у жовтні.

У листопаді з Сі Цзіньпіном на полях саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва зустрівся президент США Джо Байден. Пізніше МЗС Китаю заявило, що ці переговори не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні, зазначаючи, що країна "завжди стоїть на боці чесності і справедливості, прагне сприяти миру й переговорам, а також деескалації ситуації". Водночас китайські посадовці називають напад Росії на нашу країну “кризою”.

Зараз у Пекіні перебуває з візитом Олександр Лукашенко з Білорусі, лідер країни-агресора РФ Путін там був у середині жовтня.