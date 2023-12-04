Тайвань анонсував візит американських посадовців на острів: через заборону експорту чипів

Американські посадовці можуть здійснити візит на Тайвань, аби пояснити компаніям деталі нової заборони на експорт чипів. Про це з посиланням на міністерство економіки острову пише Reuters.

У жовтні адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала зупинку постачання до Китаю досконаліших чипів зі штучним інтелектом, щоб завадити Пекіну зміцнити свою армію за рахунок американських технологій. Тайвань, де розташований найбільший у світі виробник чипів за контрактом TSMC та багато інших напівпровідникових фірм, має власні обмеження щодо того, що можна відправляти до Китаю, який називає демократично керований острів своєю територією.

Міністр економіки Тайваню Ван Мей-хуа заявила, що деякі деталі надзвичайно довгих нових правил США потребують пояснень.

"Ми думаємо, що вони приїдуть на Тайвань, щоб пояснити компаніям, отримати особисте розуміння логіки правоохоронних органів США, поспілкуватися на місці щодо деталей – це те, що потрібно Тайваню", – сказала вона.

Офіційне центральне інформаційне агентство Тайваню повідомило, що посадовці США, відвідають Тайвань наступного місяця та проведуть заходи в центрах мікросхем Сіньчжу та Тайнань. США поки це не коментували.

Китай несхвально ставиться до візитів американських посадовців на Тайвань в обхід пекінської влади. Торік через візит тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі відносини між США і Китаєм настільки напружилися, що між ними перестала діяти лінія військового зв'язку. Її домовилися відновити лише нещодавно, коли Байден мав зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном.