У Червоному морі есмінець США збив дрони, випущені хуситами з Ємену

Військовий корабель США збив три безпілотники після атаки на три комерційні судна в Червоному морі.

Про це пише BBC з посиланням на американських військових.

Есмінець USS Carney у неділю допоміг кораблям, які мали зв’язки з 14 країнами, зокрема Великою Британією після того, як їх обстріляли з районів Ємену, утримуваних бойовиками хуситами.

Два кораблі були вражені ракетами, але втрат немає.

Речник хуситів заявив, що військово-морський флот угруповання атакував два ізраїльські кораблі. Тель-Авів відповів натомість, що судна не мали зв'язку з Ізраїлем.

Хусити, яких підтримує Іран, контролюють частину Ємену з моменту повалення уряду країни в 2014 році, що спровокувало громадянську війну. Вони нещодавно почали атакувати пов’язані із Ізраїлем судна в Червоному морі через війну Ізраїлю з ХАМАСом, який підтримує Тегеран.

Нагадаємо, агентство Associated Press написало, що вчорашня атака потенційно стала серйозною ескалацією серії морських атак на Близькому Сході, пов’язаних із війною Ізраїлю та ХАМАСу.

Reuters з посиланням на джерела у морській безпеці повідомило, що унаслідок атаки також було пошкоджено два британські торгові судна − суховантаж і контейнеровоз.

У листопаді Тель-Авів заявив, що єменські хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі. Корабель плив з Туреччини до Індії з міжнародним цивільним екіпажем. Судно було зареєстроване на британську компанію, частина якої належить ізраїльському магнату Аврааму Унгару. На момент захоплення воно перебувало в оренді японської компанії.