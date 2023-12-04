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Лула да Сілва та Шольц обговорять масштабну торговельну угоду між ЄС та Південною Америкою

Очікувалося, що її підпишуть 7 грудня, однак перешкодою став президент Аргентини.

Лула да Сілва та Шольц обговорять масштабну торговельну угоду між ЄС та Південною Америкою
Фото: ЕРА/UPG

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва та федеральний канцлер Німеччини Олаф проведуть сьогодні у Берліні урядові консультації щодо угоди торговельної угоди між ЄС і країнами блоку МЕРКОСУР.

Про це пише Politico.

До МЕРКОСУРу входять Бразилія, Аргентина, Уругвай і Парагвай.

Обидва лідери в останню хвилину намагаються врятувати масштабну угоду, яка розроблялася 20 років. Очікувалося, що її підпишуть 7 грудня під час зустрічі лідерів південноамериканських країн з європейськими колегами.

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Але вікно можливостей закрив президент Аргентини Альберто Фернандесом, який йде з посади. Фернандес зірвав угоду, публічно підтвердивши минулої неділі, що не підпише її наступного тижня. Президент стверджував, що пакт є надто сприятливим для промислового експорту з ЄС і надто обмеженим для південноамериканського сільськогосподарського експорту. 

CNN Brasil повідомило, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн скасувала поїздку до Бразилії для підписання угоди, так само як і європейський комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Тепер рішення прийматиме новий анархо-капіталістичний президент Аргентини Хав’єр Мілей, який вступить на посаду 10 грудня. Його нова міністерка закордонних справ Діана Мондіно заявила, що Мілей підтримає угоду. 

Дипломати та посадовці ЄС вважають − якщо угоду не буде укладено до кінця року, то вона опиниться в глибокій політичній заморозці. Проти неї у блоці виступають потужні фермерські групи та низка екологічних організацій. З наближенням виборів до Європарламенту політики будуть менш схильні підтримувати будь-яке рішення, яке вимагає політичного капіталу.

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