Німеччина планує зменшити суму до фонду ЄС для постачання зброї в Україну, – The Telegraf

В ЄС побоюються, що канцлер Німеччини може зірвати майбутні спроби ЄС підтримати боротьбу України.

Німеччина планує значно скоротити суму, яку вона виділяє у фонд Європейського Союзу у розмірі 20 мільярдів євро на озброєння для України. Про це пише The Telegraf з посиланням на документ, який опинився у розпорядженні редакції.

У конфіденційному документі Берлін стверджує, що Європейський фонд миру (EPF) повинен взяти до уваги мільярди військової допомоги, яку він надав Києву на двосторонній основі. EPF надав Україні зброю на 4,5 мільярда євро після повномасштабного вторгнення Росії в лютому минулого року та навчав 34 000 українських військових у рамках навчальної місії ЄС.

Видання зазначає, що "неофіційний документ" викликав побоювання в європейських столицях, що канцлер ФРН може зірвати майбутні спроби ЄС підтримати боротьбу України проти російського вторгнення.

Також в документі, з яким ознайомилися журналісти, Франція стверджує, що EPF має припинити постачання зброї із запасів держав-членів ЄС і натомість зосередитися на "спільних закупівлях" військової допомоги від європейських виробників зброї. Як пише видання, країну і раніше звинувачували в уповільненні зусиль ЄС щодо доставки в Україну одного мільйона артилерійських снарядів, яка вимагала, щоб лише компанії, розташовані в Євросоюзі, отримували вигоду від цієї угоди.

Також зауважується, що "внески в натуральній формі" мають бути "повністю зараховані проти узгоджених внесків держави-члена в український пакет допомоги". Це формулювання викликає побоювання, що Німеччина може наполягати на списанні двосторонніх внесків Києву з EPF. Тоді як Берлін є найбільшою економікою ЄС і вносить чверть коштів до EPF.

За інформацією видання, Німеччина часто скаржилася, що країни-члени блоку зловживають схемою EPF, щоб відправляти стару зброю в Україну та використовувати відшкодування для модернізації своїх військ.

Шольц відхилив запит Європейської комісії на 100 мільярдів євро для поповнення загального бюджету ЄС, який фінансується державами-членами.

Відомо, що німецький суд у Карлсруе постановив, що уряд порушив конституційне "боргове гальмо", яке обмежує державні витрати. Через це Шольц заявив колегам з ЄС, що попри відданість фінансуванню України, нещодавнє рішення конституційного суду Німеччини ускладнило виконання зобов’язань щодо додаткових витрат.

Лідери ЄС додатково обговорять ситуацію під час зустрічі в Брюсселі цього місяця на останньому саміті Європейської ради цього року.

Нагадаємо, урядова коаліція канцлера Німеччини погодилася подвоїти військову допомогу для України в наступному році до 8 млрд євро (8,5 млрд доларів).