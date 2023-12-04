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Сі закликав Лукашенка до посилення співпраці в ООН

Китайський лідер хоче зміцнювати стратегічне співробітництво з Білоруссю.

Сі закликав Лукашенка до посилення співпраці в ООН
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Китай готовий продовжувати зміцнювати стратегічне співробітництво з Білоруссю.

Про це лідер КНР Сі Цзіньпін заявив після зустрічі з лідером Білорусі Олександром Лукашенком, пише Reuters.

Сі зазначив, що Пекін готовий посилити координацію та співпрацю з Мінськом, зокрема в ООН і Шанхайській організації співробітництва.

Очільник КНР зазначив Лукашенку, що обидві країни повинні спростити транскордонний транспортний зв’язок та сприяти економічним і торговим зв’язкам, а також гуманітарному обміну.

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Також у планах Сі є реалізація таких проєктів, як китайсько-білоруський індустріальний парк і розвиток промислової кооперації.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко перебуває з візитом у КНР.

Президент РФ Володимир Путін їздив у Пекін до Сі Цзіньпіна в середині жовтня.

У листопаді з Сі Цзіньпіном на полях саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва зустрівся президент США Джо Байден.  Пізніше МЗС Китаю заявило, що ці переговори не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні.

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