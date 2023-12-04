Сі закликав Лукашенка до посилення співпраці в ООН

Китай готовий продовжувати зміцнювати стратегічне співробітництво з Білоруссю.
Про це лідер КНР Сі Цзіньпін заявив після зустрічі з лідером Білорусі Олександром Лукашенком, пише Reuters.
Сі зазначив, що Пекін готовий посилити координацію та співпрацю з Мінськом, зокрема в ООН і Шанхайській організації співробітництва.
Очільник КНР зазначив Лукашенку, що обидві країни повинні спростити транскордонний транспортний зв’язок та сприяти економічним і торговим зв’язкам, а також гуманітарному обміну.
Також у планах Сі є реалізація таких проєктів, як китайсько-білоруський індустріальний парк і розвиток промислової кооперації.
Гібридна третя світова вже почалася, і Білорусь, Китай, КНДР, Іран і Куба – у ворожому таборі, – Мережко
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко перебуває з візитом у КНР.
Президент РФ Володимир Путін їздив у Пекін до Сі Цзіньпіна в середині жовтня.
У листопаді з Сі Цзіньпіном на полях саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва зустрівся президент США Джо Байден. Пізніше МЗС Китаю заявило, що ці переговори не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні.