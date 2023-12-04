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У Литві хочуть обмежити отримання статусу тимчасового жителя білорусам

Обмеження не стосуватимуться репресованих режимом Лукашенка.

У Литві хочуть обмежити отримання статусу тимчасового жителя білорусам
Фото: ЕРА/UPG

В Сеймі Литви готують зміни щодо обмеження можливості проживання білорусів у країні. Найближчим часом голова комітету Сейму з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас обіцяє зареєструвати проправки, які обмежать можливість новоприбулим громадянам Білорусі отримати статус тимчасового жителя в країні. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, депутат вважає, що ці заходи допоможуть зменшити загрози як для безпеки Литви, так і для білоруської опозиції в країні. Проте зміни не стосуватимуться репресованих режимом Олександра Лукашенка.

"Якщо це дійсно правозахисники, люди, репресовані білоруським режимом, МЗС зможе надати такий гуманітарний коридор. А з приводу тимчасового проживання ми робимо одне зауваження – на кваліфіковану робочу силу", – розповів Кащюнас.

До слова, Литва не планує повністю закривати кордон із Росією. Водночас, готова реагувати на зміну ситуації.  

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