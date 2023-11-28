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Литва не планує повністю закривати кордон із Росією

Водночас, Литва готова реагувати на зміну ситуації. 

Литва не планує повністю закривати кордон із Росією
Фото: J. Stacevičiaus/LRT

Литва підтримує рішення Фінляндії закрити кордон із Росією, оскільки країна зазнає гібридної атаки, організованої Росією.

Про це повідомляє LRT.

“Ми поки не бачимо потреби в регіональному рішенні. На кордонах Литви поки що спокійно. У нас є чіткі індикатори загроз, за якими ми будемо діяти. Ми стежимо за ситуацією і будемо реагувати, якщо будуть зміни”, – запевняє міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

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Вона наголосила, що Литва підтримує постійний зв’язок із сусідніми країнами та ділиться відповідною інформацією.

Як раніше повідомлялось, уряд Фінляндії закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Обмеження діятиме до 13 грудня, воно набуде чинності у ніч на 30 листопада. При цьому вантажні залізничні перевезення між Росією та Фінляндією продовжуються.

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