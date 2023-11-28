Литва не планує повністю закривати кордон із Росією

Литва підтримує рішення Фінляндії закрити кордон із Росією, оскільки країна зазнає гібридної атаки, організованої Росією.

Про це повідомляє LRT.

“Ми поки не бачимо потреби в регіональному рішенні. На кордонах Литви поки що спокійно. У нас є чіткі індикатори загроз, за якими ми будемо діяти. Ми стежимо за ситуацією і будемо реагувати, якщо будуть зміни”, – запевняє міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Вона наголосила, що Литва підтримує постійний зв’язок із сусідніми країнами та ділиться відповідною інформацією.

Як раніше повідомлялось, уряд Фінляндії закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Обмеження діятиме до 13 грудня, воно набуде чинності у ніч на 30 листопада. При цьому вантажні залізничні перевезення між Росією та Фінляндією продовжуються.