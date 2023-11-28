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Із 1 грудня перевізники Словаччини хочуть заблокувати кордон з Україною

Страйкарі вимагають відновити дозволи для українських перевізників.

Із 1 грудня перевізники Словаччини хочуть заблокувати кордон з Україною
Фото: Únia autodopravcov Slovenska - UNAS

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує з 1 грудня заблокувати пункт пропуску Вишнє-Нємецке.

Про це йдеться в заяві організації.

UNAS відзначив, що через блокування кордону польською стороною збільшилася кількість комерційних перевезень через словацький кордон. А оскільки українським перевізникам не потрібні дозволи на перевезення, то ця ситуація обурює інших

Союз автомобільних перевізників Словаччини наголосив - якщо пошук розв'язання проблеми відкладається, то він буде блокувати кордон. 

UNAS звернулося за підтримкою акції до транспортної компанії Česmad Slovakia.

За інформацією Reuters, голова спілки Станіслав Скала повідомив, що UNAS зачекає реакції Міністерства транспорту, перш ніж ухвалити остаточне рішення. За словами Скали, 4 грудня у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів транспорту європейських країн, але він не покладає великих надій на будь-який прорив у цьому питанні.

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Нагадаємо, 16 листопада UNAS на годину заблокував пункт пропуску Вишнє-Нємецке. Згодом протестувальники почали пропускати транспорт, тимчасово розблокувавши рух для вантажівок

Держсекретарка Міністерства транспорту Словаччини Деніса Жилакова запевнила, що її уряд вживатиме заходів для недопущення блокування кордону з Україною.

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