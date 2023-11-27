Завтра тимчасово не будуть оформляти вантажівки і автобуси у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув", - ДПСУ

28 листопада тимчасово обмежать оформлення вантажівок та автобусів у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув».

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

За інформацією, яка надійшла від польських прикордонників, на КПП через ремонтні роботи відбудеться відключення електроенергії. Орієнтовний час відключення – з 09:00 до 21:00.

У цей час інша сторона оформлятиме транспорт на мобільних терміналах. Тому пропуск вантажних транспортних засобів з повною масою до 7,5 тонн, а також автобусів тимчасово призупинять. Легкові авто пропускатимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, тим часом триває через страйк польських перевізників та аграріїв на пункті пропуску "Шегині - Медика". Тут утворилася черга з понад тисячі вантажівок. На інших пунктах пропуску черга машин почала зменшуватися.

До речі, польські перевізники з 27 листопада на "Шегині" блокуватимуть рух транспорту цілодобово.