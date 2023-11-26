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Австрія надасть 3,8 млн євро на ініціативу "Зерно з України"

"Продовольство ніколи не має бути зброєю".

Австрія надасть 3,8 млн євро на ініціативу "Зерно з України"
Фото: Мінінфраструктури

Уряд Австрії ухвалив рішення виділити ще 3,8 млн євро на ініціативу президента України Володимира Зеленського "Зерно з України".

Про це МЗС Австрії повідомило у мережі Х.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про Голодомор, рукотворний голод, унаслідок якого 90 років тому загинули мільйони українців", – ідеться в повідомленні.

Австрія знову наголосила, що продовольство ніколи не має бути зброєю.

"Австрія обіцяє виділити ще 3,8 млн євро на ініціативу "Зерно з України", щоб зробити внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у Києві 25 листопада відбувся другий саміт української гуманітарної ініціативи "Grain from Ukraine" ("Зерно з України") під егідою президента Володимира Зеленського. За результатами саміту було ухвалено спільну заяву, яку підтримали 23 країни.

До слова, Швейцарія виділить понад 3 млн євро на реалізацію ініціативи "Зерно з України".

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