Нацбанк випустив памʼятну монету “Рік Дракона”

Сьогодні, 24 листопада, введена в обіг пам’ятна монета "Рік Дракона" номіналом 5 гривень. Тираж складає 80 тис. штук у сувенірній упаковці.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

“Рік наближається до завершення, і ми, як планували, готові презентувати вам традиційну пам’ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року – Драконом. Однак дещо незвичну – з присвятою Збройним Силам України”, - повідомили в НБУ.

В центрі на реверсі зображено стилізований дракон як символ східного календаря 2024 року. Праворуч на драконі – шеврон ЗСУ.

На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона.

Нагадаємо, НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету "Антонівський міст". Вона присвячена найбільш згадуваному в часи війни мосту в Україні – одній з трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об’єкту для регіону та країни в цілому.