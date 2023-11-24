Мінагрополітики: В Україні завершують збирати врожай, уже намолотили майже 76 млн тонн

Найбільше зібрали кукурудзи (близько 25 млн тонн) і пшениці (22,5 млн тонн).

В Україні намолотили вже 75,7 млн тонн нового врожаю.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Повністю завершили жнивування Одещина, Миколаївщина та Запорізька область.

Збір зернових та зернобобових культур провели на площі 10 237 тис. га, намолочено 55 млн 53 тис. тонн при врожайності 53,8 ц/га.

Фото: Мінагрополітики

Серед культур:

пшениці обмолочено 4 694,5 тис. га, намолочено 22 478 тис. тонн, (врожайність – 47,9 ц/га);

кукурудзи обмолочено 3 млн 325 тис. га, намолочено 24 млн 878 тис. тонн, (врожайність – 74,8 ц/га);

ячменю обмолочено 1 504,5 тис. га, намолочено 5 909 тис. тонн, (врожайність – 39,3 ц/га);

гороху обмолочено 154,4 тис. га, намолочено 399,5 тис. тонн, (врожайність – 25,9 ц/га);

гречки обмолочено 139,7 тис. га, намолочено 207,4 тис. тонн, (врожайність – 14,8 ц/га);

проса обмолочено 79,5 тис. га, намолочено 180 тис. тонн, (врожайність – 22,6 ц/га);

інших зернових та зернобобових культур обмолочено 339,9 тис. га, намолочено 1 002 тис. тонн.

Олійних культур зібрали 20 млн 703 тис. тонн, а саме:

соняшника - 11 млн 929 тис. тонн насіння при врожайності 23,8 ц/га;

сої - 4 769 тис. тонн при врожайності 26,5 ц/га;

збір ріпаку завершено, зібрали 4 млн 5 тис. тонн насіння при врожайності 28,7 ц/га.

Майже завершили збирати цукрові буряки. Наразі опрацювали 236,3 тис. га, накопали 11 млн 83 тис. тонн солодких коренів при врожайності 469,1 ц/га.

Нагадаємо, Мінагрополітики на початку року прогнозувало зменшення урожаю на рівні 10-15%.

Жителі Херсонщини, які втратили врожай внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, вже отримали понад 7 млн грн компенсацій.