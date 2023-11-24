13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
Голова СЗР заявив, що РФ скорегувала тактику щодо України: тиск на фронті, знищення інфраструктури і підрив суспільства
Голова СЗР заявив, що РФ скорегувала тактику щодо України: тиск на фронті, знищення інфраструктури і підрив суспільства
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
ГоловнаЕкономікаДержава

Мінагрополітики: В Україні завершують збирати врожай, уже намолотили майже 76 млн тонн

Найбільше зібрали кукурудзи (близько 25 млн тонн) і пшениці (22,5 млн тонн).

Мінагрополітики: В Україні завершують збирати врожай, уже намолотили майже 76 млн тонн
Фото: EPA/UPG

В Україні намолотили вже 75,7 млн тонн нового врожаю.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Повністю завершили жнивування Одещина, Миколаївщина та Запорізька область.

Збір зернових та зернобобових культур провели на площі 10 237 тис. га, намолочено 55 млн 53 тис. тонн при врожайності 53,8 ц/га.

Фото: Мінагрополітики

Серед культур:

  • пшениці обмолочено 4 694,5 тис. га, намолочено 22 478 тис. тонн, (врожайність – 47,9 ц/га);
  • кукурудзи обмолочено 3 млн 325 тис. га, намолочено 24 млн 878 тис. тонн, (врожайність – 74,8 ц/га);
  • ячменю обмолочено 1 504,5 тис. га, намолочено 5 909 тис. тонн, (врожайність – 39,3 ц/га);
  • гороху обмолочено 154,4 тис. га, намолочено 399,5 тис. тонн, (врожайність – 25,9 ц/га);
  • гречки обмолочено 139,7 тис. га, намолочено 207,4 тис. тонн, (врожайність – 14,8 ц/га);
  • проса обмолочено 79,5 тис. га, намолочено 180 тис. тонн, (врожайність – 22,6 ц/га);
  • інших зернових та зернобобових культур обмолочено 339,9 тис. га, намолочено 1 002 тис. тонн.

Олійних культур зібрали 20 млн 703 тис. тонн, а саме:

  • соняшника - 11 млн 929 тис. тонн насіння при врожайності 23,8 ц/га;
  • сої - 4 769 тис. тонн при врожайності 26,5 ц/га;
  • збір ріпаку завершено, зібрали 4 млн 5 тис. тонн насіння при врожайності 28,7 ц/га. 

Майже завершили збирати цукрові буряки. Наразі опрацювали 236,3 тис. га, накопали 11 млн 83 тис. тонн солодких коренів при врожайності 469,1 ц/га.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, Мінагрополітики на початку року прогнозувало зменшення урожаю на рівні 10-15%. 

Жителі Херсонщини, які втратили врожай внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, вже отримали понад 7 млн грн компенсацій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies