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Транспортування російської нафти припинили три великі грецькі судноплавні компанії, - ЗМІ

Компанії припинили транспортування російської нафти, щоб уникнути американських санкцій.

Транспортування російської нафти припинили три великі грецькі судноплавні компанії, - ЗМІ
Фото: mbk-news.appspot.com

Протягом останніх тижнів вже три великі грецькі судноплавні компанії припинили транспортування російської нафти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що грецькі судноплавні компанії Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers припинили транспортування російської нафти, щоб уникнути американських санкцій, накладених на окремих перевізників нафти з РФ.

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Ці компанії були активними постачальниками російської нафти й палива ще до вересня-жовтня. Згодом перевізники почали скорочувати обсяги перевезення російської нафти.А з листопада вони відхилили запити на судна для завантаження російської нафти.

Reuters нагадує, що рішенню грецьких компаній передувало посилення санкцій США, накладених на поставки російської нафти.

Таке рішення перевізників зменшує кількість судноплавних компаній, готових транспортувати російську нафту в Азію, Туреччину, на Близький Схід, в Африку та Південну Америку.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо компаній і танкерів, які перевозили російську нафту.

Крім того, Єврокомісія пропонує заборону на продаж танкерів Росії для перевезення нафти і нафтопродуктів, аби запобігти спробам РФ обходити санкції проти російської нафти за допомогою тіньового флоту застарілих танкерів.

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