Норвегія внесла 22 млн доларів до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України

Норвегія внесла 240 мільйонів норвезьких крон, що складає приблизно 22 млн доларів, до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки з посиланням на MIGA.
“Післявоєнна відбудова нашої країни буде відбуватись за рахунок приватних інвестицій, тому для нас важливо забезпечити максимальну безпеку для грошей інвесторів”, - сказала міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Вона додала, що це дозволить підтримати окремі проекти в реальному секторі, які будуть мати позитивний вплив на економіку України.
У найближчій перспективі MIGA надасть гарантії для фінансування торгівлі та товарів першої необхідності, підтримки кредитів і ліквідності для малого бізнесу.
Крім того, у довгостроковій перспективі MIGA планує забезпечити страхування політичних ризиків для масштабних проектів у реальному секторі економіки.
Раніше повідомлялось, що Норвегія виділяє 84 млн євро норвезьким організаціям, які допомагають українцям. Кошти будуть спрямовані на гуманітарну пітримку людей, які постраждали від обстрілів.