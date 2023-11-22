Гроші й ризики. Як OpenAI, головна компанія у світі ШІ, опинилася на межі краху

Минулої п'ятниці, 17 листопада, правління OpenAI (дослідницької організації, яка є світовим лідером у сфері штучного інтелекту і розробником ChatGPT ) звільнило генерального директора й засновника компанії Сема Альтмана. Новина відразу стала сенсацією. Але ніхто не міг передбачити, що скандальне управлінське рішення поставить під загрозу саме існування структури, чию капіталізацію оцінюють у 86 мільярдів доларів .

Фото: EPA/UPG Сем Альтман після свідчень у судовому підкомітеті Сенату з питань конфіденційності, технологій і законодавства з вивчення правил, що регулюють ШІ, Вашингтон, 16 травня 2023 р.

Що сталося

Минулої п'ятниці правління OpenAI оголосило по відеозв’язку Сему Альтману, що звільняє його. Того самого дня оприлюднило обґрунтування — на диво лаконічним, яке насправді нічого не пояснило: «Він (Альтман) не завжди був відвертим у спілкуванні з радою директорів, що обмежує його здатність виконувати обов'язки. Ми знаємо, що усунення людини з високим авторитетом Сема в нашій галузі стало шоком, але він втратив довіру ради директорів».

До правління входять лише шість осіб, на момент доленосного рішення — сам Альтман, технічний директор і співзасновник OpenAI Грег Брокман, ще один засновник і науковий директор Ілля Суцкевер і троє зовнішніх директорів: генеральний директор Quora Адам Д'Анджело, IT-підприємець Таша Макколі й науковиця, експерт з безпеки ШІ Хелен Тонер.

Як повідомили медіа, за звільнення Альтмана віддали голоси Суцкевер і троє зовнішніх директорів. По тому Грег Брокман оголосив, що також звільняється.

Правління OpenAI, вочевидь, не прораховувало наслідків ухвали, насамперед реакції співробітників – майже всі понад 700 працівників OpenAI підписали лист, у якому зажадали відставки правління та повернути на посади Альтмана й Брокмана. Серед них і Міра Мураті, яку призначили тимчасовим керівником.

Тому зрештою назвали іншого тимчасового генерального директора — співзасновника Twitch Еммета Шира (який раніше непокоївся, що ШІ може знищити все живе) — і… розпочали перемовини з Альтманом і Брокманом про повернення.

Фото: EPA/UPG

Під тиском колег змінив позицію й Ілля Суцкевер, якого медіа називали ініціатором звільнення Сема Альтмана. У понеділок він заявив, що «глибоко шкодує про свою участь у діях правління» і що «зробить усе можливе, щоб возз’єднати компанію».

Натомість Сатья Наделла — генеральний директор Microsoft, головного інвестора OpenAI — оголосив, що Альтман і Брокман приєднаються до команди Microsoft. Решта співробітників OpenAI можуть зробити те саме. Або ж правління піде у відставку, а Альтман і Брокман знову очолять OpenAI, запропонував Наделла.

Відтак у середу OpenAI оголосила, що Альтман повернеться на посаду генерального директора. Правління змінять, до нього увійдуть колишній технічний директор Facebook, ексголова ради директорів Twitter Брет Тейлор, колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс й Адам Д’Анджело. Ілля Суцкевер й інші опоненти Альтмана свої посади втратили.

При цьому правління й Альтман погодилися розслідувати його поведінку, дослідити мотиви правління усунути його й наслідки цього рішення, поінформував WSJ. «Це, мабуть, найдраматичніша боротьба за владу, яку коли-небудь бачили всередині технологічної компанії. І це далеко не кінець», – оцінило події в OpenAI впливове американське видання Business Insider.

Це справді не кінець. Адже в основі конфлікту – гроші і страх, що ШІ може незабаром вийти з-під контролю.

Фото: EPA/UPG OpenAI Сем Альтман на форумі зі ШІ, Вашингтон, 13 вересня 2023 р. ГендиректорСем Альтман на форумі зі ШІ, Вашингтон, 13 вересня 2023 р.

Чому так сталося

Конфлікт в OpenAI — результат суперечок про майбутнє ШІ.

«Звільнення Альтмана стало кульмінацією боротьби за владу між двома ідеологічними полюсами компанії: групою, яка зродилася з технооптимізму Кремнієвої долини, підживленої швидкою комерціалізацією; й іншою, сповненою побоювань, що штучний інтелект становить небезпеку для існування людства і його потрібно вкрай обережно контролювати», — зазначило видання Atlantic. OpenAI постала як некомерційна організація у 2015 році — щоб створити безпечний і корисний інтелект «на благо людства». Засновники: Сем Альтман, Грег Брокман, Рейд Хоффман (співзасновник Linkedin), Пітер Тіль (співзасновник PayPal), Ілон Маск і кілька інших IT-підприємців — оголосили, що OpenAI вільно співпрацюватиме з іншими установами й дослідниками, зробить свої патенти й дослідження відкритими.

Головна ціль OpenAI — створити загальний штучний інтелект (AGI), який може успішно виконати будь-яку інтелектуальну задачу, на котру спроможна людина. У статуті організації вказано, що «основний фідуціарний обов’язок OpenAI — перед людством», а не перед інвесторами чи навіть працівниками.

Однак у 2019 році OpenAI створила дочірню компанію OpenAI Global LLC, аби вже отримувати прибуток. Серед причин засновники OpenAI (Ілон Маск на той час уже вийшов з когорти) назвали необхідність інвестувати значні кошти в розвиток, зокрема, щоб збільшити обчислювальні потужності, яких потребують системи ШІ.

Фото: Adobe Stock

OpenAI Global LLC залучила мільярди доларів приватного капіталу від таких компаній, як Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, головним же партнером став Microsoft, який інвестував 13 мільярдів доларів в обмін на 49% акцій.

При цьому глобальні рішення щодо стратегії OpenAI далі ухвалює правління некомерційної організації. Саме воно й звільнило Альтмана.

Альтман не розробник ШІ, інженер чи науковець. Він радше талановитий менеджер і популяризатор продуктів OpenAI. І палкий прихильник стрімкого розвитку й комерціалізації ШІ. Під його керівництвом OpenAI стала лідером ринку — сьогодні понад 92% компаній зі списку Fortune 500 використовують продукти OpenAI.

Натомість його опоненти в правлінні — зокрема Ілля Суцкевер, який є розробником систем ШІ, науковцем-дослідником — побоюються, що надто стрімкий розвиток систем ШІ може вийти з-під контролю людини. І що Альтман як очільник OpenAI не приділяє достатньої уваги таким ризикам.

Фото: Abigail Uzi Сем Альтман й Ілля Суцкевер (праворуч) під час візиту в університет в Тель-Авіві

«Є також загрози, що якщо AGI стане дуже потужним, він може захотіти діяти самостійно, — заявив Суцкевер на конференції Ted Talks 17 жовтня. — Коли вивчаєш увесь позитивний потенціал AGI і всі його ризики, виникає питання: куди все це веде? Це те, що мотивувало мене запустити OpenAI, окрім розробки цієї технології, — вирішення складних питань і проблем, пов'язаних з AGI. Ми працюємо з урядами, допомагаємо їм зрозуміти, що нас чекає і чи готові ми до цього. Також проводимо багато досліджень у сфері технологій, щоб AGI ніколи не захотів діяти самостійно. Це те, над чим я теж працюю». Науковець припускає, що AGI та його наступника ASI (Artificial Super Intelligence, штучний суперінтелект) можуть створити впродовж найближчих десяти років. Саме тому влітку цього року в OpenAI з його ініціативи створили окрему команду Super Alignment, щоб дослідити ризики ASI й контролювати його. На ці потреби компанія виділила 20% обчислювальних потужностей.

«Суперінтелект стане найвпливовішою технологією, яку будь-коли винайшло людство, і, ймовірно, допоможе вирішити багато найважливіших світових проблем. Але величезна сила суперінтелекту також може бути дуже небезпечною й позбавити прав і можливостей людство або навіть спричинити його вимирання», — писав Суцкевер, анонсуючи ініціативу.

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Зараз сторони конфлікту демонструють доброзичливість і бажання співпрацювати. Однак конфлікт точно не вичерпано. Як і не вщухли дискусії про те, наскільки небезпечний бурхливий (і неконтрольований) розвиток систем штучного інтелекту.