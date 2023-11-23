Попри дефіцит електроенергії відключення споживачів наразі не плануються, – Укренерго

Через холодну погоду споживання електроенергії продовжує зростати. В системі є дефіцит, однак відключення не прогнозуються.

Про це повідомляє у Facebook Укренерго.

"Сьогодні, 23 листопада, ситуація залишається складною: триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій, в енергосистемі є дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту, відключення споживачів не прогнозується", – йдеться у повідомленні компанії.

В Укренерго закликали українців ощадливо споживати електрику протягом доби: не вмикати одночасно потужні електропристрої, вимикати світло в порожніх приміщеннях , перенести прання на нічні години.

Нагадаємо, вчора ввечері протягом трьох годин на запит Укренерго оператори систем передач Румунії, Словаччини та Польщі надали аварійну допомогу енергосистемі України.

Сьогодні імпорт електроенергії запланований протягом доби зі Словаччини, Румунії, Молдови загальним обсягом 4 022 МВт-год. Експорт здійснювався незначним обсягом (10 МВт-год.) і виключно у нічні години мінімального споживання до Румунії.