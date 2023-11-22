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​Нафтогаз залучив 200 млн євро кредиту від ЄБРР

Кредитна угода набуде чинності після оформлення державної гарантії.

​Нафтогаз залучив 200 млн євро кредиту від ЄБРР
Олексій Чернишов і Маттео Патроне
Фото: Група Нафтогаз

Нафтогаз України залучив 200 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку для зміцнення енергетичної безпеки України.

Про це йдеться на сайті Групи Нафтогаз.

Відповідну угоду підписали 22 листопада голова правління НАК  Олексій Чернишов та керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Кредитна угода набуде чинності після оформлення державної гарантії.

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Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Йшлося про продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема, у сфері енергетичної безпеки, фінансуванні торгівлі та підтримці критично важливої інфраструктури.

За інформацією Олексія Чернишова, борги підприємств теплової комунальної енергетики перед НАК "Нафтогаз України" сягають 95 млрд гривень.

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