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Укренерго повідомило, у які години треба максимально економити електроенергію

Пік споживання електрики зараз змістився на 17.00.

Укренерго повідомило, у які години треба максимально економити електроенергію
Фото: Чернігівська ОДА

Через похолодання Укренерго закликало українців економити електроенергію і назвало години, коли це треба робити максимально.

Як ідеться в дописі компанії в соцмережах, влітку громадян просили максимально економити ввечері після 19.00. Тепер найкритичніші години - із 17.00 по 19.00. Потреба в раціональному ощадливому споживанні є з 9.00 до 19.00.

Наразі пік споживання електроенергії зараз змістився на 17.00.

"Економне споживання електроенергії допоможе енергетикам забезпечити надійне живлення для всіх споживачів. Також економія з боку споживачів убезпечить електростанції від надмірних навантажень, а відповідно і від додаткових пошкоджень", - зазначили в Укренерго.

За останній тиждень температура повітря знизилася на 6°C, тож споживання електроенергії в Україні за цей час збільшилось на 11% та продовжує зростати. У НЕК заявили - для енергосистеми це дуже стрімке та відчутне зростання навантаження, тож аби задовольнити такий попит, необхідно, щоб в системі працювало додатково ще 1 атомний блок та 2-3 блоки теплоелектростанцій. Але через ворожі обстріли торік не всі електростанції вдалося відремонтувати і повернути в роботу. Крім того, відремонтовані енергоблоки після пошкоджень не можуть нести підвищене зимове навантаження. 

У компанії зазначили, що компенсувати невироблені обсяги електроенергії міг би імпорт електроенергії з інших країн. "Але через чинні на українському ринку  цінові обмеження продавати на ньому імпортну електроенергію поки невигідно. Навіть після того, як цінові обмеження переглянули. Тому замість технічно можливого імпорту у 1200 МВт за годину, максимальна потужність імпорту електроенергії, наприклад сьогодні, всього 507 МВт – тобто майже в 3 рази менше, ніж дозволяє пропускна спроможність", - додали в НЕК.

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Нагадаємо, в енергосистемі України зафіксовано та прогнозується дефіцит електроенергії протягом сьогоднішнього дня, 22 листопада.

Тим часом в Україні прискорять реалізацію першого проєкту малого модульного реактора. ММР важливі, зокрема, для заміщення постраждалих від російських обстрілів об'єктів вугільної генерації.

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