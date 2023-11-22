Через похолодання в енергосистемі України виник дефіцит електроенергії

В енергосистемі України зафіксовано та прогнозується дефіцит електроенергії протягом сьогоднішнього дня, 22 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Причина дефіциту – збільшення споживання через похолодання, що спричинило додаткове навантаження на електростанції.

Частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет і дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження, пояснюють у компанії.

Диспетчерський центр Укренерго шукає можливості покриття дефіциту. У компанії також закликають українців дбайливо споживати електроенергію протягом доби.

"Не включайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві енергетики запевняють, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. У роботі – дев'ять блоків атомних станцій, що генерують понад 55% потреб українців у електроенергії. Очікується також вихід із ремонтів блоків теплової генерації, які перебувають у короткострокових ремонтах.

Для покриття потреб планується збільшення виробництва електроенергії гідроелектростанціями.

Нагадаємо, станом на жовтень Україна експортувала електроенергію до Словаччини і Молдови, імпорту не було.