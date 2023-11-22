Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ

Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

За матеріалами Служби безпеки отримав підозру блогер Мирослав Олешко, який виїхав із України і закликає чоловіків ховатися від призову до Збройних сил.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що Олешко, після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії.

Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.

Наразі Олешку заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) і ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Санкції статей передбачають до 8 років тюрми.

Мирослав Олешко – син убитого солдата Національної гвардії Віталія Олешка.

Він почав кар'єру блогера з 2013 року, розповідаючи про події на Євромайдані.

У березні 2018 року Олешко виклав у мережу селфі з Петром Порошенком після закритої зустрічі, чим спровокував негативні реакції інших блогерів.

У квітні 2019 року Олешко очолив акцію протесту біля офісу Володимира Зеленського з вимогою повторної здачі аналізів на вживання наркотичних речовин. А в серпні 2019 року блогер вже виступив на підтримку діючого президента, який спочатку скасував парад, а потім під тиском громадськості все ж згодвся його провести.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Олешко здебільшого виступав із критикою влади і займався цькуванням волонтерів.

Нагадаємо, раніше СБУ заявила про викриття ще 3 схем для ухилянтів у різних регіонах України.