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СБУ заявила про викриття ще 3 схем для ухилянтів у різних регіонах України

Слідство встановило, що для ухилянтів робили документи “важкохворих” або “перевізників” зарубіжної допомоги.

СБУ заявила про викриття ще 3 схем для ухилянтів у різних регіонах України
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила, що заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон військовозобов’язаних в Одеській, Черкаській та Львівській областях.

Слідство встановило, що фігуранти продавали ухилянтам фіктивні документи для виїзду за межі України під виглядом “важкохворих” або перевізників зарубіжної допомоги.

Вартість своїх послуг зловмисники оцінювали до 10 тисяч американських доларів залежно від терміновості втечі від призову.

Так, у Черкасах: на «гарячому» затримано 40-річного колишнього страхового агента, який пропонував своїм військовозобов’язаним клієнтам вирішити питання про непридатність до служби за станом здоров’я.

За даними слідства, раніше зловмисник уже був засуджений за підкуп посадовців. Наразі йому загрожує ще один термін ув’язнення.

В Одесі: викрито трьох фігурантів, які пропонували потенційним призовникам ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних медвисновків про «погане здоров’я».

При цьому ухилянтам не потрібно було проходити військово-лікарську комісію, а готовий пакет документів «про списання» з військової служби вони отримували через пошту.

На Львівщині: затримано 25-річного мешканця Трускавця, який за гроші обіцяв посприяти потенційним призовникам виїхати за кордон як псевдоволонтерам.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Буковині голову ВЛК підозрюють у вимаганні хабаря від пораненого військового за встановлення інвалідності. Слідство встановило, що медик просив 500 доларів за свої “послуги”.

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