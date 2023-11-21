Бюджетні підсумки в річницю Майдану

Фото: flickr.com/NBU

Чи всіх спасуть компенсації? Ні.

Чи спасе «військовий» ПДФО державний бюджет? Ні.

Чи хтось переміг у внутрішній боротьбі? Ні.

Головним результатом від вилучення «військового» ПДФО може стати роз’єднання суспільства: військових, поліції, рятівників, родин, великих, малих, тилових й деокупованих громад.

Бо від вилучення ПДФО найбільше постраждають ті, які потребують допомоги: військовослужбовці, мешканці зруйнованих громад і тих, які під обстрілами щоденно.

Але…

З 24 лютого громади показали, що змінились.

Децентралізація перейшла тоді на наступний рівень – єднання громади.

Громади людей, що впевнені в собі, бо є частиною великої спільної ідеї.

Відбивали рашистів, передавали дріжджі, відмовлялись викладати в окупації, відправляли бригади ремонтників, розчищали деокуповані громади, з боротьбою перераховували субвенції, спільно захищали військовий ПДФО й розраховували на ефективний його розподіл.

Ми зробили в Асоціації міст України кілька збірників успішної співдії в муніципалітетах, щоб розказувати нашим міжнародним партнерам про Україну, але таких історій незліченна кількість за майже вже два роки.

Чи багато хто знає, що військового ПДФО немає у 501 громади з 1470? І жодна з них за два місяці дискусій не заявила: «… оскільки у громади немає «військового» ПДФО, то можна його забирати».

Чи багато хто розуміє, що без «військового» ПДФО деякі маленькі громади, міста в зоні бойових дій, не зможуть забезпечувати послугами одиноких людей старшого віку, яких так багато залишилось?

Чи багато хто думав, що для великих міст «військовий» ПДФО не критичний, але вони захищали його в місцевих бюджетах через Асоціацію міст України для військових, для маленьких і для тих, що обстрілюються «земля-земля»?

А так є.

Сьогодні на місцевому рівні, в сільських, селищних, міських громадах, що об’єднались в Асоціацію міст України, зберігається дух єдності та взаємодопомоги, що виник 24.02.22.

Всупереч 17-му року минулого століття, недолугість на державному рівні, готовність «спеціальних» активістів просувати урядову позицію, «акції» далеких від фронту людей, їдкі пости в соцмережах не змогли розбити спільне, яке виникло у співдії громадян.

Це спільне дає силу йти разом далі.

Бо кожен має до кого повернутись спиною.

Бо саме знизу росте демократія.

Демократія, за яку виходив Майдан.

Демократія, за яку голосували з 2014 року як і за децентралізацію.

Демократія, яка складається із самоврядування в містобудуванні, бюджетуванні й повноваженнях місцевого самоврядування на шляху України в ЄС.