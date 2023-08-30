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Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?

«Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й статистика», – вираз Прем'єр-міністра Великої Британії Бенджаміна Дізраелі став актуальним під час підготовки Держбюджету на 2024 рік.

Мінфін листом від 16.08.2023 повідомив на всю країну, що з 2024 року в місцеві бюджети буде зараховуватись 60% ПДФО замість 64%, як це було раніше.

А 28.08.2023 звернувся в регіони за інформацією про використання тих 4%, які вже вирішив забрати. Хоча причиною вилучення доходів у громад Мінфін озвучив керівництву держави та народним депутатам від монобільшості, що муніципалітети неефективно використали додаткові 4% ПДФО.

Що ж це за 4%?

30 вересня 2021 році центральна влада під патронатом Президента України уклала з органами місцевого самоврядування Меморандум, за яким муніципалітети зобов’язались стримати тарифи на тепло, а центральна влада пообіцяла надати додаткові фінансові ресурси, зокрема 4% ПДФО.

Після заяви Мінфіну про бажання вилучити 4% ПДФО з бюджетів громад у 2024 Асоціація міст України вже 24.08.2023 надала відповідні розрахунки Парламенту, Уряду, Офісу Президента України, що 4% ПДФО недостатньо покриває потребу громад для стримування тарифів на тепло.

І тут Мінфін зрозумів, що розрахунків своєї позиції немає та листом від 28.08.2023 звернувся до регіонів з проханням терміново надати інформацію про використання додаткових 4% ПДФО.

Тобто, оголошуючи параметри місцевих бюджетів на 2024 рік без 4% ПДФО, Мінфін взагалі не володів інформацією і статистику для вищого керівництва держави та народних депутатів брав «зі стелі».

Сьогодні громади говорять про тиск з центру на місцевих начфінів, щоб ті «намалювали» дані про те, що грошей Мінфін дав більше, ніж витратили на тепло в 2022 році.

Але питання не тільки про це.

Маніпуляції Мінфіну з 4% ПДФО є приводом для Президента, Прем'єр-міністра та народних депутатів України поставити питання:

Обіцянка збільшити фінансування ЗСУ за рахунок вилучення «військового» ПДФО у громад – теж нахабна брехня?

Оксана Продан Оксана Продан , Народний депутат 7 і 8 скликань, Радник Голови Асоціаціі міст України
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