Що робити, якщо виявили у себе ВІЛ, начитавшись інформації в інтернеті?

Інтернет знає багато про медицину, але ставити діагнози йому не під силу. Краще довіритись фахівцям та фахівчиням, які знають про захворювання й лікування геть усе. Медики та медикині уміють швидко виявляти різні стани, що погіршують якість вашого життя, допоможуть їх вилікувати, або ж полегшать їх перебіг.

Відчувши слабкість або підвищення температури ви можете звернутись до інтернету. Погугливши, можна виявити у себе найрізноманітніші захворювання — від онкології до ВІЛ. Втім Інтернет — не лікар чи лікарка. Тож схожі прояви — ще не діагноз, і навпаки — відсутність симптомів не означає, що людина абсолютно здорова. Громадська спілка «Твій сімейний лікар» розповідає про ВІЛ та пояснює, як проявляється вірус в організмі людини та як сімейний лікар чи лікарка допоможуть виявити хворобу. Інколи ВІЛ протікає безсимптомно

Багато людей можуть мати ВІЛ і добре почуватися. Захворювання може розвиватися непомітно, протягом багатьох років. Симптоми залежать від стану імунної системи, хронічних захворювань, віку, статі тощо. Відсутність проявів не виключає можливість ВІЛ. А от щорічні медичні огляди у кабінеті сімейного лікаря чи лікарки допоможуть виявити збудника.

«Типове обличчя» — це не симптом ВІЛу

ВІЛ не впливає на зовнішність. Втрата ваги, слабкість, блідість шкіри можуть бути як проявами ВІЛ, так й інших станів та захворювань. Неповноцінне харчування, стрес, хвороби шлунково-кишкового тракту можуть змінювати вигляд людини. Однак, якщо ви маєте рум’янець на щоках і лискучу шкіру, що начебто свідчать про міцне здоров’я, не варто відкидати можливість, що ви маєте вірус. Аби сповна пересвідчитись, що ви здорові, пройдіть безоплатний тест на ВІЛ у сімейного лікаря, чи лікарки, або у кабінетах довіри.

Негативний тест не гарантує, що ВІЛу немає

Тести на ВІЛ можуть бути негативними протягом перших трьох місяців після інфікування, коли організм ще не встиг виробити антитіла. Тому важливо один-два рази на рік проходити профілактичне тестування на ВІЛ. Краще виявити збудника раніше — це підвищує шанси жити повноцінне життя.

ВІЛ можна лікувати

Для лікування ВІЛ-інфекції використовують антиретровірусну терапію. Вона пригнічує розмноження вірусу й зміцнює імунітет. АРТ зменшує концентрацію збудника в організмі, а згодом — блокує можливість ВІЛ-позитивної людини передавати його. Крім того, антиретровірусна терапія відновлює функції імунної системи, а також продовжує та підвищує якість життя. Сьогодні в Україні сотні тисяч людей приймають АРТ.

Лікування безоплатне

В Україні люди з ВІЛ мають право на довічну безоплатну терапію. Закупівлю антиретровірусних препаратів повністю забезпечує держава. Про це детальніше ви можете дізнатись у свого сімейного лікаря чи лікарки.

Як захистити себе від ВІЛ

Щороку в Україні виявляють від 2 до 3 тисяч людей з ВІЛ. Запобігти передачі вірусу допоможе використання презервативів під час статевих контактів. Крім того, потрібно використовувати стерильні інструменти у хірургії, гінекології, стоматології, у тату салонах та у б’юті-індустрії тощо.

Тестуватись та знати, що ви здорові, краще, ніж гуглити й тривожитись. Тож зверніться до сімейної лікарки чи лікаря, протестуйтесь і зекономте час на пошуку симптомів в інтернеті. А перевірену інформацію медичного спрямування для вас вже підготувала громадська спілка «Твій сімейний лікар» у вайбері, фейсбуціта на ютубі.