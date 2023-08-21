Діджиталізація шляху ветерана: перспективи та перепони

“Принцип” проаналізував наявні електронні інструменти для військових і ветеранів, та звернув увагу на потрібні зміни для спрощення шляху сотень тисяч українців у війську.

Передати документи про рішення військово-лікарської комісії, забезпечити онлайн-взаємодію військової частини й територіальних центрів комплектування та лікувального закладу, отримати посвідчення УБД, оформити пільги та послуги онлайн – все це не тільки б спростило життя та службу військовим і ветеранам, але й розвантажило забюрократизовані і повільні державні процеси. Але це стане можливим лише після впровадження системного електронного документообігу та цифрових рішень.

Фото: diia.gov.ua

Наразі для військового та ветерана більшість процесів взаємодії з державою здійснюється у паперовому вигляді. Існують точкові ініціативи, які дозволяють отримати послуги, пільги, статус, документи, але це все поки відбувається хаотично і довго.

На такий стан речей, звісно, впливає те, що є певні дисциплінарні правила, які склалися вже давно і вимагають фізичної присутності військового. Однак часто лише для отримання необхідної інформації про процедури, послуги, для подачі документів або їх отримання військовослужбовець чи ветеран вимушений самостійно шукати шляхи, витрачати забагато часу й “перевозити” їх між різними точками по цілій країні.

Впровадження електронного документообігу й інформаційних рішень – це важкий процес повноцінного переходу на цифрові дані. Для цього мають бути впроваджені не тільки окремі інформаційні системи, реєстри та правила обміну цими даними, але і має бути інфраструктура інформатизації з високим рівнем захисту, навчений персонал.

Наприклад, важливим кроком для мобілізації стане повноцінне впровадження системи “Оберіг” – Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, яка є важливим як для військовозобовʼязаних, так і для чинних військових, оскільки являється початковою точкою входу та цифровізації даних про особу.

Вже зараз існує багато цифровізованих рішень для цивільних, які можуть бути інтегровані для військових та ветеранів, щоб спростити їхній шлях отримання послуги чи документу. До прикладу, електронний підпис для отримання певних послуг та сервісів, який має таку ж юридичну силу, що і підпис на папері. Або електронна черга у лікувальний заклад, яка знайома всім з медичної реформи. Проте для військовослужбовця та ветерана мають існувати окремі користувацькі інтерфейси, нові реєстри з можливістю використання інформації з інших інформаційних систем.

“Дія” для ветеранів та їхніх родин, електронний УБД

Ветерани, члени їхніх сімей та сімей загиблих захисників на порталі “Дія” можуть скористатися різними сервісами, зокрема, подати подати заяву про грант для створення або розвитку ветеранського бізнесу; заяву на призначення пенсії для військовослужбовця або на основі інвалідності та отримати електронне пенсійне посвідчення. Також можна подати заяву на призначення субсидії, отримати інформацію щодо земельних ділянок, їхнього призначення, будівельних дозволів.

Водночас спроможності “Дії” мають розширюватися. Зокрема, має з’явитися технічна можливість подати заяву та інші необхідні документи для отримання соціальних послуг онлайн через портал. Кабмін для цього ще у 2020 році ухвалив відповідний документ, але у реальності така можливість не працює.

Серед дуже очікуваних проєктів – отримання посвідчення УБД онлайн у додатку “Дія”. На початку 2022 року Мінвет та Мінцифри заявили про початок співпраці у цьому напрямі, проте станом на 2023 рік електронний УБД отримати поки неможливо. Хоча пришвидшення отримання посвідчення учасника бойових дій – залишається одним із критичних пріоритетних заходів.

Адже наразі цей процес не автоматизований, а чекати на отримання статусу треба місяцями. У військових частинах тисячі документів у паперовій формі готуються, зберігаються та передаються фізично на комісії. Які згодом мають верифікувати повторно інформацію про залучення військового до активних бойових дій.

В умовах повномасштабного вторгнення така модель не може справитися із кількістю посвідчень, які треба оформити. Станом на 1 липня цього року, з одного мільйона військових лише 40 тисяч отримали посвідчення УБД. Очевидно, що держава має активно працювати над цифровізацією отримання УБД і тим самим спростити життя тих, хто ризикує собою за ту саму державу. А також самих військових частин, на яких покладено обов’язок збирати та передавати таку інформацію.

У квітні “Принцип” почав співпрацювати із Комітетом соціальної політики ВРУ та депутатами для полегшення процесу надання УБД. Наразі по цьому триває робота із залученням департаменту з цифровізації МОУ, експертів Мінцифри та Мінвету.

Інформаційний портал е-Ветеран

“е-Ветеран” – сервіс, який повністю розроблений суто під потреби ветеранів та їхніх сімей. Це інформаційний помічник на базі “Єдиного державного реєстру ветеранів війни”(ЄДРВВ). Якщо цей сервіс почне повноцінно функціонувати, ветерани та їхні сім'ї зможуть онлайн отримувати ветеранські послуги та інформацію про соціальні гарантії: надання статусів, послуг, пільг, гарантій тощо.

Однак як до “е-Ветерану”, так і до ЄДРВВ користувачі доступу поки що не мають. Й бракує прозорої інформації, коли робота цих ресурсів повністю буде запущена. На думку “Принципу”, запуск ЄДРВВ є критично важливим для планування також ветеранської політики та інтервенцій держави у питаннях забезпечення потреб ветеранів та їхніх рідних. Його інтеграція з іншими системами (наприклад, згаданими у цьому матеріалі реєстрами) є критично важливою та може стати ефективним інструментом для аналізу даних та моніторингу наданих послуг.

Важливим напрацюванням на цьому порталі, який спрощує маршрут ветерана, є розділ Електронні сервіси. У ньому наразі можна отримати тільки одну послугу “Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни”, які отримали інвалідність І або II групи внаслідок бойових дій (15 тис гривень). Обіцяють, що у подальшому цей перелік послуг має розширюватись найближчим часом.

ВЛК та медичні послуги

Часта ситуація: військовослужбовець з пораненням або захворюванням має самостійно збирати, надавати або надсилати багато паперових документів і бути присутнім в різних географічних точках країни для кожного етапу, навіть для отримання направлення. Таку проблему, як і безліч інших незручностей, ми виявили й адресували міжвідомчій групі по оптимізації процесів військово-лікарської комісії (ВЛК), в яку входить “Принцип”.

Тож дуже важливо, щоб держава запровадила електронний документообіг між військовою частиною і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), ВЛК та закладами охорони здоров’я. Ми очікуємо на повноцінне впровадження рішення цього року. Зокрема, варто згадати про початок запису на проходження ВЛК через електронну чергу, знайому цивільним.

Важливим наслідком роботи по автоматизації та цифровізації процесів по ВЛК буде створення єдиного інформаційного простору, де б фіксувались всі медичні взаємодії з військовим через медичні інформаційні системи (МІС). Це дозволить відстежувати повний стан здоров’я бійця у випадку поранення чи захворювання. А також для безперервного моніторингу стану військового-пацієнта, який переходить до цивільного життя, стає ветераном та знову користується послугами цивільної системи охорони здоров’я.

Є окремі області та військові лікувальні заклади, в яких з’явилися МІС на регіональному рівні. Ми очікуємо, що рішення буде поширюватися на рівні країни, комплексно та уніфіковано – саме через медичну інформаційну систему та з використанням вже наявної єдиної Електронної системи охорони здоровʼя.

Єдина інформаційна система соціальної сфери

З кінця 2021 року держава розпочала пілотне впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) – вона має автоматизувати та централізувати всі ділові процеси в соціальній сфері і бути інтегрованою, зокрема, з інформаційними системами Мінсоцполітики, Пенсійного фонду, Мін'юсту, Міністерства цифрової трансформації України (Дія), Податкової служби тощо.

Це критична реформа у сфері соціального захисту, яка має змінити також і можливості для ветеранів. Вона має бути під особливою увагою громадянського суспільства. Оскільки отримання соціальних послуг та підтримки наразі є дуже ускладненим, переважна більшість процесів відбуваються в ручному режимі та з паперовим документообігом. За словами міністра Федорова, вже цього року Мінсоцполітики планує впровадити ЄІССС на території всієї України та перевести в онлайн-режим надання найбільш масових соціальних допомоги і послуг.

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Повномасштабна війна – є критичним фактором, що впливає на можливість впровадження змін. Тим не менше, такі умови вкотре актуалізують нагальні питання для військових та ветеранів, зокрема у сфері діджиталізації. Ми у “Принципі” переконані, що держава має прискорити цифровізацію всіх інструментів і масштабувати їх на всі послуги, які стосуються військових чи ветеранів. Тим паче кількість ветеранів тільки більшатиме, а отже і завдання забезпечити їх послугами – теж зростатиме.

Автор: Євген Лисенко, старший аналітик ГО “Принцип”