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Маляр про реформу військово-лікарських комісій: ВЛК переведуть на роботу з електронними чергами

Наразі цей пілотний проєкт реалізовують у 5 містах.

Маляр про реформу військово-лікарських комісій: ВЛК переведуть на роботу з електронними чергами
Фото: Владислав Кузніченко

У Міністерстві оборони відбулася зустріч з громадськими діячами та волонтерами медичної сфери, на якій, зокрема, обговорили роботу військово-лікарських комісій.

Як повідомила заступниця глави МО Ганна Маляр, наразі розширюють кількість ВЛК за рахунок створення їх у цивільних лікарнях. Також започаткували пілотні проєкти з електронного документообігу.

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Крім того, в Україні розробили електронну чергу. 

"Йдеться наразі про п'ять міст України, в яких найбільш завантажені військово-лікарські комісії, - Харків, Львів, Київ, Вінницю та Одесу. У найближчих планах перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронними чергами", - зазначила заступниця міністра оборони.

На черзі - два законопроєкти, які мають спростити процедуру проходження ВЛК.

Маляр додала, що громадські діячі та волонтери з медичної сфери запропонували створити постійну групу для системної комунікації та спільні роботи. Також вони озвучили конкретні випадки недобросовісного виконання окремими особами своїх обов’язків у сфері медзабезпечення військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв про запровадження електронного документообігу під час реформи ВЛК. Йшлося про ідею запровадити медичну інформаційну систему у кожен шпиталь.

Нещодавно МОЗ заявило, що військово-лікарські комісії будуть працювати на базі цивільних медичних закладів за програмою медгарантій.

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