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Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ

НСЗУ укладатиме договори з цими установами та забезпечуватиме оплату наданих послуг.

Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Фото: Макс Требухов

Тариф за один комплексний медогляд військово-лікарської комісії (ВЛК) на базі цивільних медзакладів (позаштатні ВЛК) становитиме 883 грн.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповіла голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак.

"НСЗУ долучається до трансформаційних процесів у військовій медицині. Щоб посилити здатність військово-лікарських комісій у Програмі медичних гарантій з'явився новий пакет. Він дозволить залучити до роботи комісій цивільні медзаклади. НСЗУ укладатиме договори з цими установами та забезпечуватиме оплату наданих послуг. Тариф – 883 грн за один комплексний медичний огляд", - сказала вона.

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Гусак уточнила, що позаштатні ВЛК при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки функціонуватимуть на базі цивільних медзакладів.

"Їхню кількість та список визначатимуть керівники обласних та Київської міської військової адміністрацій. Очікуємо, що це дозволить посилити можливість роботи ВЛК, а також скоротити кількість черг", - зазначила вона.

Нагадаємо,  що в кількох містах запускається пілотний проєкт електронної реєстрації на ВЛК. Поки що мова не йде про електронну чергу запису, однак робоча група продовжує напрацьовувати законодавчі зміни для реформування ВЛК.

11 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні два проєкти законів щодо спрощення порядку оформлення довідок про поранення та можливість проходження ВЛК на базі медзакладів державної та комунальної власності.

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