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У Макарові відбудували амбулаторію, яку зруйнували росіяни

Амбулаторія обслуговуватиме понад 16 тисяч пацієнтів.

У Макарові відбудували амбулаторію, яку зруйнували росіяни
Фото: МОЗ

У Макарові, що на Київщині, відбудовано амбулаторію, яку рік тому зруйнували російські окупанти. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.   

У березні минулого року, під час окупації регіону, Макарівська амбулаторія повністю згоріла після прямого влучання російського снаряда.

Медзаклад спільними зусиллями відбудували МОЗ, Благодійний фонд «KSE Foundation» та Київська обласна військова адміністрація. До відбудови долучилося чимало як українських, так і міжнародних благодійників.

Найближчим часом медзаклад буде доукомплектований обладнанням та відчинить свої двері для пацієнтів. Новозбудована амбулаторія забезпечить первинну меддопомогу для пацієнтів з Макарова та навколишніх населених пунктів. Вона обслуговуватиме понад 16 тисяч пацієнтів.

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

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Нагадаємо, що зранку у понеділок 10 квітня російські окупанти вкотре обстріляли лікарню у Херсонській області.

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