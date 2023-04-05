Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього

Новий аналіз більш ніж 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим для здоровʼя, аніж повна відмова від нього. Про це йдеться у матеріалі New York Times.

Протягом десятиліть деякі науковці припускали, що помірне вживання алкоголю є корисним і навіть може збільшити тривалість життя. Однак новий огляд довів, що ризик передчасної смерті значно зростає для жінок, які випивають 25 грамів алкоголю на день, а це менше, ніж у двох стандартних коктейлях. Ризик для чоловіків значно зростає при вживанні 45 грамів алкоголю на день або трохи більше трьох порцій алкоголю.

Нова доповідь, у якій проаналізовано понад 100 досліджень майже п’яти мільйонів дорослих, була розроблена не для розробки рекомендацій щодо споживання алкоголю, а для виправлення методологічних проблем, які переслідували багато попередніх спостережних досліджень. У цих звітах постійно виявлялося, що люди, які помірно п’ють, мають меншу ймовірність померти від будь-яких причин, у тому числі тих, які не пов’язані зі споживанням алкоголю.

Вчені стверджують, що в попередніх дослідженнях не вдалося визнати, що люди, які п’ють легко і помірно, мають безліч інших здорових звичок і переваг, і що до групи порівняння, яка утримується, часто входять колишні алкоголіки з проблемами зі здоровʼям.

"Якщо порівняти цю нездорову групу з тими, хто продовжує пити, то теперішні п’яниці виглядають здоровішими та мають нижчу смертність", – сказав науковець з Канадського інституту дослідження вживання психоактивних речовин Тім Стоквелл, один зі співавторів опублікованого у JAMA Network Open дослідження.

JAMA Network Open – щомісячний медичний журнал із відкритим доступом, який видає Американська медична асоціація.

Стоквелл додав, що порівнювати тих, хто пʼє помірно, із тими, хто взагалі не пʼє, можна хибно із декількох причин. Люди, які взагалі утримуються від алкоголю, становлять меншість. Ті, хто вживає помірно, як правило, помірковані в усіх сферах, часто займаються спортом і дотримуються здорової дієти.

Ідея про те, що помірне вживання алкоголю може бути корисним, виникла ще в 1924 році, коли біолог інституту Джона Гопкінса на ім’я Реймонд Перл опублікував графік із J-подібною кривою, нижня точка посередині якої представляє помірно питущих, які мали найнижчий рівень смертності від усіх причин.

Фото: jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2017.07.710 Створена за подобою моделі Перла статистика

Найвища точка в J представляє добре відомі ризики надмірного вживання алкоголю, такі як захворювання печінки та автомобільні аварії. Гачок ліворуч представляв тих, хто утримується.

В останні десятиліття вино – і особливо червоне вино – завоювало репутацію корисного для здоров’я після того, як у новинах було підкреслено високу концентрацію захисного антиоксиданту під назвою ресвератрол, який також міститься в чорниці та журавлині.

Але гіпотеза про помірне споживання алкоголю з роками зазнавала все більшої критики, оскільки з’ясувалась роль алкогольної промисловості у фінансуванні досліджень, а нові дослідження виявили, що навіть помірне споживання алкоголю, включно з червоним вином, може сприяти розвитку раку грудей, стравоходу, голови та шиї, високий кров’яний тиск і серйозної серцевої аритмії, яка називається фібриляцією передсердь.

Новий аналіз показує, що ті, хто п’є помірно, не мають статистично значущих переваг у довголітті порівняно з тими, хто утримується протягом усього життя, кажуть автори дослідження.

За даними дослідження "Рейтингу" станом на початок 2021 року, третина дорослих українців не вживали алкоголь взагалі, ще третина пили менше одного разу на місяць.