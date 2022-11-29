Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
Як Україна змінює Арктику
Як Україна змінює Арктику
​Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Бобровську та екснардепа Лозового
​Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Бобровську та екснардепа Лозового
У приміщеннях УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті виявили пропагандистські матеріали і шеврони бойовиків
У приміщеннях УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті виявили пропагандистські матеріали і шеврони бойовиків
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Запас їжі, води та засоби зв'язку – ЦСК дав поради на випадок нової масованої атаки росіян
Запас їжі, води та засоби зв'язку – ЦСК дав поради на випадок нової масованої атаки росіян
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
ГоловнаСуспільствоПодії

На Волині викрили виробництво алкофальсифікату на 2 млн грн

Зловмисники змішували етиловий спирт з водою, додаючи спеціальні барвники.

На Волині викрили виробництво алкофальсифікату на 2 млн грн
Фото: Національна поліція

На Волині поліцейські викрили масштабне підпільне виробництво підакцизних товарів на майже 2 мільйони гривень.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

41-річний місцевий житель налагодив бізнес з виробництва фальсифікованої підакцизної продукції та залучив у спільники трьох чоловіків. 

“У облаштованих цехах, за допомогою кустарних засобів, фігуранти здійснювали змішування етилового спирту з водою, додаючи спеціальні барвники. Алкогольну суміш розливали і наклеювали підроблені марки акцизного податку України та етикетки, із зображенням торгівельних марок”, – йдеться у повідомленні. 

Окрім того, цехи використовувались для зберігання контрафактних тютюнових виробів з метою подальшого збуту.23 листопада оперативники викрили одного з фігурантів під час спроби збуту партії фальсифікованої продукції з метою одержання 5000 гривень прибутку.

Фото: Національна поліція
Того ж дня було проведено низку санкціонованих обшуків, в ході яких правоохоронці виявили та вилучили  близько 3,4 тис. літрів спирту та спиртових сумішей, 1,7 тис. пачок цигарок. Також  було вилучено  2 автомобілі та 75 тисяч гривень. 

Вживаються заходи щодо накладення арешту на вилучене майно.

“Слідство триває за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України”, – зазначили у поліції.

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у вересні у Дніпропетровській області викрили схему виробництва і збуту контрафактного алкоголю в промислових масштабах. Щомісяця ділки реалізовували понад 100 тонн підробленого товару.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також