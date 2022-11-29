На Волині поліцейські викрили масштабне підпільне виробництво підакцизних товарів на майже 2 мільйони гривень.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

41-річний місцевий житель налагодив бізнес з виробництва фальсифікованої підакцизної продукції та залучив у спільники трьох чоловіків.

“У облаштованих цехах, за допомогою кустарних засобів, фігуранти здійснювали змішування етилового спирту з водою, додаючи спеціальні барвники. Алкогольну суміш розливали і наклеювали підроблені марки акцизного податку України та етикетки, із зображенням торгівельних марок”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, цехи використовувались для зберігання контрафактних тютюнових виробів з метою подальшого збуту.23 листопада оперативники викрили одного з фігурантів під час спроби збуту партії фальсифікованої продукції з метою одержання 5000 гривень прибутку.

Фото: Національна поліція

Того ж дня було проведено низку санкціонованих обшуків, в ході яких правоохоронці виявили та вилучили близько 3,4 тис. літрів спирту та спиртових сумішей, 1,7 тис. пачок цигарок. Також було вилучено 2 автомобілі та 75 тисяч гривень.

Вживаються заходи щодо накладення арешту на вилучене майно.

“Слідство триває за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України”, – зазначили у поліції.

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у вересні у Дніпропетровській області викрили схему виробництва і збуту контрафактного алкоголю в промислових масштабах. Щомісяця ділки реалізовували понад 100 тонн підробленого товару.