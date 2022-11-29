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Подоляк пропонує утримувати російських воєнних злочинців у СІЗО Ялти

"Що почалося в Криму, має там і закінчитися”.

Подоляк пропонує утримувати російських воєнних злочинців у СІЗО Ялти
Фото: скрін відео

Перед спеціальним трибуналом російських воєнних злочинців потрібно отримувати у слідчому ізоляторі Ялти.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

“Слідчий ізолятор міста Ялта – чудове місце для утримання російських воєнних злочинців перед спеціальним трибуналом. Що почалося в Криму, має там і закінчитися”, – підкреслив він.

На думку Подоляка, немає іншого шляху змусити клептоманів поважати міжнародне право, як суд у місці, де була заснована сучасна ООН.  

Нагадаємо, колишній командувач американських військ в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що "ліве крило” контрнаступу ЗСУ займе Маріуполь і Мелітополь до січня”, а тоді розпочнеться вирішальний етап кампанії – звільнення Криму.

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