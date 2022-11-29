Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, - Резніченко

Російські окупанти скерували на Дніпро кілька ракет.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Поцілили у приватне підприємство. Знищені виробничі приміщення. Зайнялася пожежа”, - написав Резніченко.

Він додав, що на місці працюють усі служби, деталі з’ясовуються.

Раніше повідомлялось, що 29 листопада у Дніпрі припиняється рух усього електротранспорту через проблеми в енергопостачанні.

Нагадаємо, що 26 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. "Приліт" зафіксували в Амур-Нижньодніпровському районі. Серед 13 постраждалих людей унаслідок російського обстрілу є підліток.