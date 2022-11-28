ДНК-експертиза підтвердила, що письменника Володимира Вакуленка вбито

Раніше правоохоронці казали, що в цій могилі тіло іншої людини.

Під час російської окупації Харківської області вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка.

Про це повідомляє Суспільне.

Відповідні фотодокази і результати ДНК-експертизи отримали журналісти редакції розслідувань Суспільного.

Володимир Вакуленко зник в селі Капитолівка поблизу Ізюма у березні 2022 року. Його батьки понад пів року шукали свого єдиного сина. Згодом стало відомо, що російські окупанти викрали його. Мама письменника Олена дізналася, де живуть викрадачі, й ходила до росіян з проханням відпустити сина.

“Згодом до неї надходила інформація, що Володимира нібито вивезли з України”, - повідомило Суспільне.

Після того, як ЗСУ звільнили окупований Ізюм, в місті виявили місце масового поховання, де було понад 400 тіл.

“Поховання проводила місцева ритуальна служба, вона ж вела журнал із даними про небіжчиків. Як з’ясували журналісти Суспільного, у цьому журналі, під номером 319 були вказані дані письменника”, - йдеться у повідомленні.

Втім, правоохоронці спочатку заперечили інформацію про те, що в цій могилі був похований Володимир Вакуленко. 20 жовтня речник прокуратури Харківщини зробив заяву про те, що під номером 319 вони виявили тіло невідомої жінки.

Розслідувачі Суспільного знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На фото видно прострелені документи Володимира Вакуленка, і татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник.

У Вакуленка лишився неповнолітній син, котрий має інвалідність і потребує допомоги. Письменник майже ніколи не розлучався із сином.

“Сьогодні надвечір батькам Володимира Вакуленка повідомили, що ДНК-експертиза підтвердила: у похованні 319 було тіло їхнього сина”, - написала Ірина Новицька, колишня дружина письменника.

Нагадаємо, на початку квітня колишня дружина Вакуленка Ірина Новіцька повідомила, що письменник удруге перебуває в полоні окупантів. Уперше письменника забрали з дому недалеко від Ізюма та вивезли в невідомому напрямку разом з неповнолітнім сином Віталієм, який має розлад аутичного спектру. Тоді їх відпустили. Але згодом прийшли знову.