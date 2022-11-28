Жителів Куп’янського району на Харківщині закликали евакуюватись через обстріли

Росіяни регулярно обстрілюють громади Куп'янського району (Харківська область). Жителів району закликають евакуюватись у більш безпечні регіони.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

"З урахуванням складної безпекової ситуації на прифронтових та прикордонних територіях зазначених громад та можливих, внаслідок російської агресії, проблем з функціонуванням інфраструктури, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечного місця", - йдеться у заяві.

Канашевич звертається до мешканців Вільхуватської, Дворічанської, Куп’янської, Курилівської та Петропавлівської громад Куп'янського району. Особливо це стосується вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних.

Евакуюватись пропонують до міста Харків, а далі у більш безпечні регіони України. Людям обіцяють безоплатне проживання у прихистках, гуманітарну допомогу, харчування, медичну підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

Охочі евакуюватись повинні заповнити заявку або звернутись на гарячу лінію "Червоного хреста".

Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку росіяни ведуть оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснили обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині.