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У Генштабі розповіли про втрати росіян і пошкодження логістичних шляхів окупантів

Поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Сили оборони пошкодили залізничний міст, який росіяни використовували для доставлення озброєння та військової техніки.

У Генштабі розповіли про втрати росіян і пошкодження логістичних шляхів окупантів
Фото: Bochkala_WAR

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив підтверджені дані про втрати росіян і пошкодження логістичних шляхів ворога.

Як ідеться в повідомленні на Facebook-сторінці командування, один із підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу. 

Крім цього, в районі населеного пункту Бабине, що на Херсонщині, українські захисники уразили пункт управління росіян. Було знищено до п'яти одиниць військової техніки, а інформація щодо загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється.

Поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Сили оборони пошкодили залізничний міст, який росіяни використовували для доставлення озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, завдяки "народному супутнику" українська розвідка дослідила майже 150 районів розташування росіян і виявила 2600 одиниць техніки.

За минулу добу, 27 листопада, Збройні сили України знищили ще 590 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 87 900 солдатів.

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