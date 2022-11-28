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Українці можуть повідомляти про зрадників та колаборантів через чат-бот, - МВС

У міністерстві наголосили, що гарантують анонімність користувачам, які надсилатимуть інформацію.

Національна поліція запускає чат-бот, щоб отримувати інформацію про зрадників та колаборантів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Кожне повідомлення в @dvb_np_bot у Телеграм будуть опрацьовувати і ретельно перевіряти отриману інформацію. В МВС наголосили, що гарантують анонімність користувачам.

У міністерстві також додали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії порушили майже 500 кримінальних проваджень, зібрали докази протиправної діяльності та повідомили про підозру за фактами державної зради та колабораційної діяльності понад 370 особам.

Нагадаємо, станом на середину жовтня до чатботу "єВорог" надійшли 4782 заявки про підозру людей у колабораціонізмі, інформацію вже перевіряє Служба безпеки України.

Нещодавно у Херсоні правоохоронці виявили список зрадників, які служили у "поліції" російських окупантів.

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